Лучший номер из балета «Три маски короля» в театре оперы и балета Самары

Театр оперы и балета в Самаре приглашает зрителей на интересное событие, которое привлечет как поклонников балета, так и тех, кто хочет познакомиться с атмосферой театра.

Программа мероприятия

В программе — лучший номер из ballet «Три маски короля». Гости смогут насладиться великолепной хореографией и музыкальным сопровождением, ставшими визитной карточкой этого спектакля.

Уникальные возможности для зрителей

Кроме того, у посетителей будет возможность сфотографироваться с Главной маской на сцене. Это станет отличным моментом для всех желающих запечатлеть свой визит в театр.

Также планируются съемки подкаста с артистами Сергеем Гагеном, Вероникой Земляковой и Екатериной Фатеевой. Зрители смогут задать свои вопросы, на которые артисты ответят в ходе общения.

Сюрприз от ресторана

Не забудьте об обещанном сюрпризе от ресторанного холдинга «Milimon», который добавит еще больше удовольствия к этому незабываемому вечеру в театре.

Приходите на мероприятие и насладитесь искусством балета в компании знаменитых артистов!