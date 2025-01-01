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Тайны старого кафе
Киноафиша Тайны старого кафе

Спектакль Тайны старого кафе

6+
Режиссер Василий Заржецкий
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль с музыкальными шедеврами

Санкт-Петербургский Малый Музыкальный театр приглашает вас на музыкальный спектакль «Тайны старого кафе». Это уникальное представление, где лучшие арии и фрагменты знаменитых опер и оперетт соединены в единое целое под руководством режиссера-постановщика Василия Заржецкого.

Истории и музыка

Каждое кафе, как и человек, хранит свои тайны и воспоминания. В этом спектакле вы услышите истории о любовных встречах, признаниях и расставаниях, приправленные шедеврами известных опер и оперетт, а также французским шансоном. Всё это — в живом музыкальном исполнении и настоящей парижской аранжировке.

Исполнители и программа

Артисты Малого музыкального театра представят веселые диалоги, незабываемые балетные номера и яркие вокальные партии. В программе прозвучат произведения И. Кальмана, Ф. Легара, И. Штрауса, Дж. Верди, Ж. Оффенбаха и других композиторов в исполнении ансамбля «AcadeMus».

Экскурсия и дополнительные факты

Перед спектаклем вас ждет экскурсия по историческому особняку на Крюковом канале. Профессиональные гиды расскажут о тайном советнике А.А. Половцове, истории создания особняка и его превращении в театральный зал, а также о жизни здания после 1917 года.

Приходите насладиться великолепной музыкой и стать свидетелями раскрытия тайн старого парижского кафе. Ждем вас на этом незабываемом вечере!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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