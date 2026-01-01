Тайны сонаты: на рубеже веков

Концерт классической музыки

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, посвященный произведениям классической музыки, в которых звучит дух и эмоции начала прошлого века. На концерте будут исполнены две выдающиеся сонаты.

Программа вечера

Шимановский: Соната для скрипки и фортепиано ре минор, op. 9

Штраус: Соната для скрипки и фортепиано Ми-бемоль мажор, op. 18

Исполнители

На сцене выступят признанная скрипачка Оксана Анисимова и талантливая пианистка Дания Хайбуллина. Ведущей вечера станет Марина Якушевич, которая расскажет об истории и значении каждого произведения.

Что ожидать от концерта

Каждая соната — это не только музыкальное произведение, но и отражение времени, в которое она была создана. Шимановский с его эмоциональной насыщенностью и Штраус с годовыми традициями создадут атмосферу, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением этих замечательных произведений и открыть для себя новые грани классической музыки!