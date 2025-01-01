Иммерсивный спектакль-променад в особняке Мясниковых

Приглашаем вас на уникальный иммерсивный спектакль-променад, который пройдет в старинном особняке Мясниковых. Это захватывающее событие позволит вам стать свидетелями истории, потрясшей общество России и ставшей одним из самых громких судебных разбирательств прошлого.

История особняка

Особняк Мясникова — это исторический и архитектурный памятник XIX века, построенный в 1859 году в самом сердце Санкт-Петербурга. Здание было возведено по заказу Ивана Константиновича Мясникова, одного из двух братьев, владеющих этим уникальным сооружением. Однако дурная слава владельцев негативно отразилась на репутации самого особняка, который долгое время именовали «сутяжным особняком».

Судебное разбирательство

Братья Мясниковы стали героями судебного разбирательства, которое длилось 14 лет и затронуло множество людей. Это дело сопровождалось темными слухами и домыслами, а его последствия были трагичными: один из братьев потерял здоровье и ушел из жизни, другой лишился карьеры и уважения в обществе. «Дело Мясниковых» прогремело на всю страну и стало примером для обучения молодых юристов.

Что вас ждет на спектакле

Во время спектакля вы сможете пройтись по парадным залам и гостиным, которые хранят почти 200 лет истории. Вы узнаете о тайнах наследства братьев Мясниковых и увидите, как проходило судебное разбирательство.

Команда спектакля

Режиссеры спектакля — Александр Игнатьев и Анастасия Солари. Автор идеи — Дарья Шохина.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, погрузившись в атмосферу прошлого!