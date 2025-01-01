Тайны музыки с Шерлоком Холмсом

Входит в Абонемент 101 Симфонические приключения Симфонический оркестр Программа Мусоргский. «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина» Чайковский. Миниатюрный марш из Сюиты № 1 Бах И. С.. Бранденбургский концерт № 4 соль мажор Глазунов. «Вальс васильков и маков» из балета «Времена года» Глазунов. Прелюдия и Романеска из балета «Раймонда» Д’Амброзио. Романс для скрипки и оркестра Паганини. «Вечное движение» Штраус И.. «Поезд удовольствий» Бизе. Антракт к III действию оперы «Кармен» Курбанов. «Трезвоны» из Красного концерта Разгадайте тайны музыки с великим сыщиком Шерлоком Холмсом! Вместе с вами он исследует звучание инструментов, изучит замыслы композиторов и раскроет секреты дирижёрского мастерства. Все любят тайны. Но не каждый умеет их разгадывать! Однако, если за дело берется знаменитый сыщик Шерлок Холмс, успех обеспечен. Мы будем рассматривать в лупу партитуры, прислушиваться к таинственным звучаниям музыкальных инструментов, запоминать их имена и прозвища, проникать в замыслы композиторов, внимательно следить за действиями дирижёра и разбираться, кто кому на сцене друг! А ещё узнаем, какой инструмент больше всего любит сам Шерлок Холмс. В роли Шерлока Холмса актёр Илья Самбуташвили Участники Уральский академический филармонический оркестр Доркин Алексей Майоров Андрей (духовые) Постоев Андрей (блокфлейта) Зиганшина Александра (скрипка) Принц Марина