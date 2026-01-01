Светский вечер в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа. Это уникальная возможность познакомиться с историей знаменитой купеческой семьи и увидеть картины великого Леонардо.

Программа вечера

Приветственный фуршет и знакомство.

Презентация о династии Бенуа с музыкальными иллюстрациями.

Посещение коллекций семейной арт-галереи — уникальное соединение прошлого и настоящего: живопись, графика, мозаика, редкие издания и документы.

Время для чаепития и светских бесед, а также фотографий в исторических интерьерах.

Ведущая вечера

Светский вечер проводит Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка выдающегося архитектора и хранительница культурного наследия династии.

Дресс-код

У нас нет строгого дресс-кода — главное, чтобы вы чувствовали себя свободно и уместно. Рекомендуем выбирать любимые наряды и туфли в стиле коктейль или элегантный casual для хороших снимков и прекрасного настроения.

Время и место

Удобнее всего приехать за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или необходимо покинуть вечер раньше, просто присоединяйтесь к обществу, когда вам комфортно — ограничений у нас нет.