Приглашаем вас провести незабываемый вечер в мемориальной квартире Леонтия Николаевича Бенуа. Это уникальная возможность познакомиться с историей знаменитой купеческой семьи и увидеть картины великого Леонардо.
Светский вечер проводит Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка выдающегося архитектора и хранительница культурного наследия династии.
У нас нет строгого дресс-кода — главное, чтобы вы чувствовали себя свободно и уместно. Рекомендуем выбирать любимые наряды и туфли в стиле коктейль или элегантный casual для хороших снимков и прекрасного настроения.
Удобнее всего приехать за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или необходимо покинуть вечер раньше, просто присоединяйтесь к обществу, когда вам комфортно — ограничений у нас нет.