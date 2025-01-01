Меню
«Тайны и секреты мастерства Карла Брюллова» с искусствоведами и художником-педагогом ГТГ
Билеты от 1700₽
6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Интерактивная лекция и мастер-класс для детей в Новой Третьяковке

Приглашаем детей от 7 лет вместе с родителями на увлекательную интерактивную программу, приуроченную к выставке «Карл Брюллов. Рим – Москва – Петербург». Максимальное количество участников - до 50 человек.

Программа состоит из двух частей и продлится 2 часа в Малый зал Новой Третьяковки, расположенный по адресу: Крымский вал, 10.

Первая часть: лекция об искусстве

В первой части вы погрузитесь в удивительный мир картин Карла Брюллова. Вместе с искусствоведами-исследователями вы узнаете тайны создания его произведений. Эксперты музейной лаборатории расскажут о секретах мастерства великого художника, что сделает лекцию не только познавательной, но и увлекательной для всей семьи.

Вторая часть: творческий мастер-класс

Во второй части программы вас ждет творческий мастер-класс. Под руководством опытного педагога дети и родители смогут создать собственное произведение искусства с помощью цветных карандашей. Специальная художественная подготовка не требуется — главное, чтобы вы получили удовольствие от процесса и ловили вдохновение!

Все необходимые художественные материалы будут предоставлены. Не упустите возможность провести время с пользой и насладиться искусством вместе с вашими детьми!

Октябрь
3 октября пятница
18:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
от 1700 ₽

