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Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа
Киноафиша Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа

Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа

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О выставке

Тайны и красота: уникальные художественные кабинеты в Эрмитаже

В Синей спальне Зимнего дворца (Зал № 307) открылась выставка «Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа». В центре внимания уникальные предметы мебели — художественные кабинеты, собираемые в нашей стране с конца XVI века.

Эрмитаж хранит самую крупную коллекцию Kunstschränke («художественных кабинетов») в России. Эти предметы мебели связаны с увлекательными страницами мировой истории искусства. На выставке зрители смогут увидеть множество тем: от философии мира и начала коллекционирования до появления редких художественных произведений.

Эта выставка будет первой, где российская публика сможет познакомиться с художественными кабинетами из коллекции Эрмитажа. Ранее в научный оборот была введена лишь небольшая часть этих шедевров.

Посетители также смогут порадоваться образцам из резной кости и дерева, ювелирным произведениям, а также живописным работам, которые когда-то составляли содержимое кабинетов. Всего на выставке будет представлено около ста музейных предметов.

Не упустите возможность увидеть эти удивительные произведения искусства и узнать больше о многогранности коллекционирования.

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Август
Сентябрь
13 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34

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