Тайны и красота: уникальные художественные кабинеты в Эрмитаже

В Синей спальне Зимнего дворца (Зал № 307) открылась выставка «Тайны и красота. Европейские настольные кабинеты XVI–XIX веков в собрании Эрмитажа». В центре внимания уникальные предметы мебели — художественные кабинеты, собираемые в нашей стране с конца XVI века.

Эрмитаж хранит самую крупную коллекцию Kunstschränke («художественных кабинетов») в России. Эти предметы мебели связаны с увлекательными страницами мировой истории искусства. На выставке зрители смогут увидеть множество тем: от философии мира и начала коллекционирования до появления редких художественных произведений.

Эта выставка будет первой, где российская публика сможет познакомиться с художественными кабинетами из коллекции Эрмитажа. Ранее в научный оборот была введена лишь небольшая часть этих шедевров.

Посетители также смогут порадоваться образцам из резной кости и дерева, ювелирным произведениям, а также живописным работам, которые когда-то составляли содержимое кабинетов. Всего на выставке будет представлено около ста музейных предметов.

Не упустите возможность увидеть эти удивительные произведения искусства и узнать больше о многогранности коллекционирования.