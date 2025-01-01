Меню
Тайны джазового древа
Тайны джазового древа

Тайны джазового древа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Цикл бесед о джазовых музыкантах и стилях, о переплетениях джаза и классики для детей и взрослых

«Тайны Джазового Древа» — это цикл увлекательных бесед о джазовых музыкантах, стилях в музыке и о том, как переплетаются джаз и классика. Подходя к этому проекту, мы погружаемся в мир, где джаз и минимализм создают уникальную синергию.

Завораживающий мир минимализма

В середине XX века в музыке возникло новое направление — минимализм. Это стиль создал много споров и обсуждений: большинство слушателей не воспринимали композиторов-минималистов всерьез. Их поддерживали хиппи, а творчество вызывало интерес у джазовых музыкантов.

Что ждет участников встречи?

Наша следующая встреча будет посвящена изучению музыкального минимализма. Участники получат волшебный рецепт создания простой пьесы, выполненной в духе этого направления. Кроме того, мы разберем, как минимализм перекликается с джазом, создавая новые музыкальные горизонты.

Автор проекта

Автор и ведущая проекта — Лидия Закарян, музыковед и преподаватель истории музыки в джазовой школе им. Кима Назаретова, а также истории джазовых стилей в «Институте креативных индустрий» ДГТУ.

Не упустите возможность прикоснуться к увлекательному миру джаза и минимализма! Каждый из вас сможет открыть для себя новые грани музыкального искусства.

Октябрь
Октябрь
14:00
14:00
от 500 ₽
от 500 ₽

