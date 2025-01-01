Меню
Тайны джазового древа
Киноафиша Тайны джазового древа

Тайны джазового древа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Тайны джазового древа: музыкальный минимализм

«Тайны Джазового Древа» — это цикл увлекательных бесед о джазовых музыкантах и стилях, который подходит как для настоящих ценителей жанра, так и для тех, кто только начинает знакомство с ним. На одной из встреч мы погрузимся в захватывающий мир музыкального минимализма.

Что такое минимализм в музыке?

Минимализм — это новое направление в музыке, появившееся в середине ХХ века. Оно стало настоящей сенсацией, но поначалу мало кто воспринимал минималистов всерьез. Концерты этой музыки часто заканчивались скандалами. Тем не менее, минимализм завоевал сердца хиппи и джазменов, что способствовало его дальнейшему развитию.

Что ждет участников встречи?

На встрече мы не только познакомимся с основами музыкального минимализма, но и получим рецепт для создания простой пьесы в этом необычном стиле. Также разберемся, как минимализм связан с джазом и как эти два направления влияют друг на друга.

Наш ведущий

Автор и ведущая проекта — Лидия Закарян, музыковед и преподаватель истории музыки в джазовой школе им. К. Назаретова, а также в «Институте креативных индустрий» ДГТУ. Ее богатый опыт и увлечение музыкой сделают встречу особенно интересной и познавательной. Приходите расширить свои горизонты в мире джаза!

