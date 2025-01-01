«Тайны Джазового Древа»: Встреча с Джорджем Гершвином

Цикл бесед «Тайны Джазового Древа» приглашает любителей джаза и тех, кто только начинает знакомиться с этим удивительным жанром, на увлекательную встречу, посвященную выдающемуся композитору — Джорджу Гершвину.

Джордж Гершвин — классический американский композитор, родом из Российской империи, чья музыка продолжает вдохновлять джазменов всех поколений. В ходе мероприятия мы погрузимся в мир его творчества, полное необычных и ярких событий, которые значительно повлияли на развитие музыки XX века.

Что вас ждет на встрече?

На нашем мероприятии найдется место не только для увлекательного общения, но и для эмоций, и даже для игр. Мы обсудим важнейшие произведения Гершвина, его уникальный стиль и вклад в джазовую культуру.

Автор и ведущая

Автор и ведущая проекта — Лидия Закарян, музыковед, преподаватель истории музыки в джазовой школе имени К. Назаретова и «Институте креативных индустрий» ДГТУ. Лидия поделится своими знаниями и опытом, сделав встречу максимально интересной и познавательной.

Не упустите возможность открыть для себя нового героя джазовой музыки и его незабываемый вклад в музыкальную культуру! Ждем вас на нашей встрече.