Тайное общество домашних животных встречает Новый год
Тайное общество домашних животных встречает Новый год

Спектакль Тайное общество домашних животных встречает Новый год

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Тайное общество домашних животных: встречаем Новый год!

А вы знали, что на тайном чердаке живет общество домашних животных? У них есть серьезная проблема: они совершенно не умеют встречать Новый год! В центре этой необычной истории находятся кот Василий, крыса Элеонора Степановна, крольчиха Пушинка и черепаха Тортилла. Вместе они решают взять на себя эту важную задачу.

Приключения и загадки

На пути к заветной цели друзьям предстоит преодолеть множество препятствий. Кто сможет помочь им в этом нелегком деле? Чья гирлянда из сосисок станет настоящим украшением праздника? И, наконец, куда пропал хомяк Матвей? Все эти загадки ждут своих решений на спектакле!

Для юных зрителей

Спектакль ориентирован на детей в возрасте от 7 до 14 лет, и станет увлекательным путешествием в мир веселья и дружбы. Не пропустите возможность стать свидетелями этого удивительного новогоднего приключения!

Купить билет на спектакль Тайное общество домашних животных встречает Новый год

Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
12:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
20 декабря суббота
12:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
15:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
30 декабря вторник
12:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
3 января суббота
12:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
5 января понедельник
12:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
6 января вторник
11:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
13:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
7 января среда
12:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
9 января пятница
11:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
14:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
17:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽
10 января суббота
11:00
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
от 800 ₽

