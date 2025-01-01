Спектакль Тайное общество домашних животных встречает Новый год

Тайное общество домашних животных: встречаем Новый год!

А вы знали, что на тайном чердаке живет общество домашних животных? У них есть серьезная проблема: они совершенно не умеют встречать Новый год! В центре этой необычной истории находятся кот Василий, крыса Элеонора Степановна, крольчиха Пушинка и черепаха Тортилла. Вместе они решают взять на себя эту важную задачу.

Приключения и загадки

На пути к заветной цели друзьям предстоит преодолеть множество препятствий. Кто сможет помочь им в этом нелегком деле? Чья гирлянда из сосисок станет настоящим украшением праздника? И, наконец, куда пропал хомяк Матвей? Все эти загадки ждут своих решений на спектакле!

Для юных зрителей

Спектакль ориентирован на детей в возрасте от 7 до 14 лет, и станет увлекательным путешествием в мир веселья и дружбы. Не пропустите возможность стать свидетелями этого удивительного новогоднего приключения!