Спектакль Тайное общество домашних животных встречает Новый год

А вы знали, что на тайном чердаке живет общество домашних животных? У них есть серьезная проблема: они совершенно не умеют встречать Новый год! В центре этой необычной истории находятся кот Василий, крыса Элеонора Степановна, крольчиха Пушинка и черепаха Тортилла. Вместе они решают взять на себя эту важную задачу.
На пути к заветной цели друзьям предстоит преодолеть множество препятствий. Кто сможет помочь им в этом нелегком деле? Чья гирлянда из сосисок станет настоящим украшением праздника? И, наконец, куда пропал хомяк Матвей? Все эти загадки ждут своих решений на спектакле!
Спектакль ориентирован на детей в возрасте от 7 до 14 лет, и станет увлекательным путешествием в мир веселья и дружбы. Не пропустите возможность стать свидетелями этого удивительного новогоднего приключения!