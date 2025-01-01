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Тайное общество анонимных алкоголиков
Билеты от 2000₽
Киноафиша Тайное общество анонимных алкоголиков

Спектакль Тайное общество анонимных алкоголиков

Постановка
Театр на Трубной 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Абсурдистский фарс о трезвости и хаосе

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который погружает зрителей в мир абсурдистского фарса, наполненного музыкой в стиле инди-рок. Действие разворачивается в Волшебном Прекрасном Мире — Стране Счастливых Людей, где на протяжении многих лет распитие алкоголя строго запрещено.

Законы счастья и трезвости

В этом мире люди живут в гармонии, занимаются спортом, народным творчеством и созидательным трудом. Однако за фасадом идеального общества скрывается темная сторона. Выясняется, что существует таинственная организация нигилистов, которая устраивает подпольные пьянки и стремится сеять хаос.

Тайное общество алкоголиков

Цель этого тайного общества — разрушение основ счастливой жизни, разложение общества и создание атмосферы смятения. Вопрос в том, найдется ли отважный герой, способный остановить их?

Герой и его борьба

Главный герой — физкультурник-общественник, который решает внедриться в ряды алкозаговорщиков и сразиться с их злом. Смогут ли его мужество и решимость вернуть мир в прежнее состояние?

Музыка и танцы

Спектакль сопровождается веселой музыкой и дикими танцами, что делает его незабываемым зрелищем. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального приключения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 2000 ₽
22 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Тайное общество анонимных алкоголиков Тайное общество анонимных алкоголиков Тайное общество анонимных алкоголиков Тайное общество анонимных алкоголиков Тайное общество анонимных алкоголиков Тайное общество анонимных алкоголиков Тайное общество анонимных алкоголиков Тайное общество анонимных алкоголиков

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