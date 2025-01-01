Спектакль Тайна зеленого сундука

Театр приглашает вас на увлекательный спектакль по мотивам юмористических рассказов Аркадия Аверченко — «Рождественский сочельник». Эта постановка обещает подарить зрителям не только смех, но и глубокие эмоции, погружая в атмосферу предновогодних приготовлений.
В центре сюжета — большая дружная семья Александра Николаевича и Елизаветы Сергеевны, которая с нетерпением ждет встречи Рождества. Однако, праздничную идиллию нарушает неожиданное известие, ставя под сомнение все радостные ожидания. Как справиться с возникшими трудностями и восстановить атмосферу праздника? Поверьте, в этой истории всё будет хорошо.
Не упустите шанс стать частью этого волшебного спектакля! Билеты уже в продаже. Убедитесь, что вы успели запланировать свой вечер, чтобы насладиться историей, полной юмора и тепла.