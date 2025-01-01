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Тайна зеленого сундука
Билеты от 1000₽
Киноафиша Тайна зеленого сундука

Спектакль Тайна зеленого сундука

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам юмористических рассказов Аркадия Аверченко

Театр приглашает вас на увлекательный спектакль по мотивам юмористических рассказов Аркадия Аверченко — «Рождественский сочельник». Эта постановка обещает подарить зрителям не только смех, но и глубокие эмоции, погружая в атмосферу предновогодних приготовлений.

Сюжет

В центре сюжета — большая дружная семья Александра Николаевича и Елизаветы Сергеевны, которая с нетерпением ждет встречи Рождества. Однако, праздничную идиллию нарушает неожиданное известие, ставя под сомнение все радостные ожидания. Как справиться с возникшими трудностями и восстановить атмосферу праздника? Поверьте, в этой истории всё будет хорошо.

Интересные факты

  • Аркадий Аверченко — известный русский писатель и сатирик, чьи произведения до сих пор актуальны и любимы зрителями.
  • Спектакль сочетает в себе элементы комедии и драмы, что позволяет создать многогранные образы персонажей.
  • «Рождественский сочельник» — это не только развлечение, но и возможность задуматься о семейных ценностях и традициях.

Информация для зрителей

Не упустите шанс стать частью этого волшебного спектакля! Билеты уже в продаже. Убедитесь, что вы успели запланировать свой вечер, чтобы насладиться историей, полной юмора и тепла.

Режиссер
Юлия Дягтеренко
В ролях
Николай Дроздовский
Юлия Дягтеренко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽
20 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 1000 ₽

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