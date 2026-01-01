Спектакль Тайна запечного сверчка, или Сказка о маленьком Моцарте

Тайна запечного сверчка, или Сказка о маленьком Моцарте
Возраст 0+

О спектакле

Волшебная история для самых маленьких

В Екатерининском собрании пройдет спектакль, основанный на волшебной истории, связанной с ранним временем великий композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Это событие погрузит зрителей в мир музыки и чудесного детства, которое началось с того, что мальчик в три года начал играть на музыкальных инструментах, а в пять лет написал свой первый концерт.

Спектакль повествует о судьбоносной встрече, изменившей жизнь юного виртуоза. Приглашаем всех любителей музыки и волшебных историй о детях-вундеркиндах!

Исполнители и творческая команда

В спектакле участвуют:

  • О. Чунчукова — художник
  • С. Буранов — артист Мариинского театра
  • С. Таипова — фортепиано

Ноябрь
1 ноября воскресенье
12:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

