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Тайна замка Ревенскрофт (Киров)
Киноафиша Тайна замка Ревенскрофт (Киров)

Спектакль Тайна замка Ревенскрофт (Киров)

16+
Возраст 16+

О спектакле

Идеальный вечер для любителей детективов

Приглашаем вас на иронический детектив по пьесе Д. Нигро, который обещает стать ярким событием театрального мира. Режиссура Захара Пантелеева и сценография Андрея Медведева создают уникальную атмосферу, наполняя пространство замка Рейвенскрофт напряжением и загадкой.

Сюжетная завязка

Инспектор Раффинг приезжает в готический замок, скрытый от посторонних глаз. Его задача — расследовать тревожное происшествие, которое приковало внимание всей округи: то ли убийство, то ли несчастный случай. В безмолвных стенах замка его встретят пять женщин, каждая из которых способна удивить креативностью и выдумкой.

Атмосфера и стиль

Спектакль выполнен в лучших традициях классического детектива. Запутанный сюжет и многомерные образы создают напряжение, которое держит зрителей в напряжении до самого конца. Незабываемая развязка гарантирует зрителям бурю эмоций и заслуженные аплодисменты.

Подробности

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 20 минут с антрактом, что позволяет насладиться каждой каплей сюжета и атмосферой произведения. Не упустите возможность стать свидетелем этой великолепной постановки.

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