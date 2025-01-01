Сказочные приключения в театре Поколение: «Заколдованный портрет»

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который перевернет ваши представления о классических сказках! В пьесе «Заколдованный портрет» персонажи действуют совершенно не по известным нам правилам. В этом волшебном мире Баба-Яга делает добрые дела, Кощей Бессмертный тянется к домашнему очагу, а Ворона охраняет сказочные владения.

Сюжет и главные герои

Центральным элементом спектакля является заколдованный портрет, который хранится в доме Бабы-Яги. Именно его разгадкой занимаются два главных героя: Данила-мастер и таинственная Кошка Бабы-Яги. Их приключения полны загадок, неожиданных поворотов и, конечно же, волшебства.

Интересные факты

Спектакль основан на традиционных русских сказках, но с современным взглядом на их интерпретацию.

Исполнительница роли Бабы-Яги известна своими потрясающими актёрскими данными и способностью создавать запоминающиеся образы.

В спектакле используются яркие костюмы и оригинальные декорации, которые погружают зрителей в атмосферу волшебства.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть, как классические герои обретают новые грани в спектакле «Заколдованный портрет». Это не просто спектакль, а настоящее театральное путешествие в мир чудес и волшебства. Билеты уже в продаже!