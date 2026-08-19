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Тайна заброшенного приюта
Киноафиша Тайна заброшенного приюта

Тайна заброшенного приюта

12+
Возраст 12+

О квесте

Квест-триллер «Тайна заброшенного приюта» в Санкт-Петербурге

На самой окраине города, в глубине заросшего парка, стоит Дом с ужасной историей. Местные шёпотом рассказывают о директоре приюта, который, заключив сделку с тёмными силами, получил бессмертие. В плату он отдал души доверенных ему детей. В одну роковую ночь приют внезапно опустел, оставив после себя лишь тишину и тайны неразгаданных ужасов.

Вы, как и любой здравомыслящий человек, можете списать это на «вздорные небылицы». Легенды маленьких городков часто кажутся простым плодом воображения. Но что, если у каждой легенды есть мрак, скрывающий правду? Желая доказать себе и другим, что это всего лишь страшная сказка, вы решаете переступить порог заброшенного здания...

Мистический триллер

Это не просто экскурсия в прошлое. Это полноценное приключение в атмосфере мистического триллера, где каждый ваш шаг имеет значение. Вам предстоит не просто выжить и выбраться, а докопаться до сути. Запомните: здесь все имеет значение — каждый скрип половиц, приглушённый звук и оставленные в спешке личные вещи.

Расследование жизненно важной тайны

Чтобы раскрыть правду, вам необходимо взаимодействовать с окружающей средой, искать и соединять факты, которые осветят судьбу пропавших детей. Готовы ли вы проверить свою смелость и разгадать Тайну заброшенного приюта?

Где найти приключение

Забронируйте квест для своей команды — настоящее приключение ждёт вас в самом центре Петербурга, у станции метро «Площадь Восстания»! Если вы любите проекты, где важны не только загадки, но и эмоции, рекомендуем попробовать также и другие мистические квесты в Санкт-Петербурге от сети «Взаперти».

Купить билет на квест Тайна заброшенного приюта

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19 августа среда
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
20 августа четверг
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
21 августа пятница
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
22 августа суббота
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7000 ₽
23 августа воскресенье
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7000 ₽
24 августа понедельник
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
25 августа вторник
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
26 августа среда
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
27 августа четверг
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
28 августа пятница
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
29 августа суббота
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7000 ₽
30 августа воскресенье
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7000 ₽
31 августа понедельник
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
1 сентября вторник
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
2 сентября среда
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
3 сентября четверг
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
4 сентября пятница
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
5 сентября суббота
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7000 ₽
6 сентября воскресенье
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7000 ₽
7 сентября понедельник
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
8 сентября вторник
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
9 сентября среда
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
10 сентября четверг
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
11 сентября пятница
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
12 сентября суббота
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7000 ₽
13 сентября воскресенье
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 7000 ₽
14 сентября понедельник
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
15 сентября вторник
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽
16 сентября среда
10:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
12:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
13:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
15:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
16:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
18:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5000 ₽
19:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
21:00
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 5500 ₽
22:30
«Взаперти» на 2-й Советской Санкт-Петербург, 2-я Советская, 27/2
от 6000 ₽

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от 5600 ₽
Квест «Испытания Анубиса»
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Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»
6+
Эскейп

Квест «Индиана Джонс и затерянный храм»

19 августа в 10:00 «Взаперти» на Казначейской
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