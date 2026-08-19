Квест-триллер «Тайна заброшенного приюта» в Санкт-Петербурге

На самой окраине города, в глубине заросшего парка, стоит Дом с ужасной историей. Местные шёпотом рассказывают о директоре приюта, который, заключив сделку с тёмными силами, получил бессмертие. В плату он отдал души доверенных ему детей. В одну роковую ночь приют внезапно опустел, оставив после себя лишь тишину и тайны неразгаданных ужасов.

Вы, как и любой здравомыслящий человек, можете списать это на «вздорные небылицы». Легенды маленьких городков часто кажутся простым плодом воображения. Но что, если у каждой легенды есть мрак, скрывающий правду? Желая доказать себе и другим, что это всего лишь страшная сказка, вы решаете переступить порог заброшенного здания...

Мистический триллер

Это не просто экскурсия в прошлое. Это полноценное приключение в атмосфере мистического триллера, где каждый ваш шаг имеет значение. Вам предстоит не просто выжить и выбраться, а докопаться до сути. Запомните: здесь все имеет значение — каждый скрип половиц, приглушённый звук и оставленные в спешке личные вещи.

Расследование жизненно важной тайны

Чтобы раскрыть правду, вам необходимо взаимодействовать с окружающей средой, искать и соединять факты, которые осветят судьбу пропавших детей. Готовы ли вы проверить свою смелость и разгадать Тайну заброшенного приюта?

Где найти приключение

Забронируйте квест для своей команды — настоящее приключение ждёт вас в самом центре Петербурга, у станции метро «Площадь Восстания»! Если вы любите проекты, где важны не только загадки, но и эмоции, рекомендуем попробовать также и другие мистические квесты в Санкт-Петербурге от сети «Взаперти».