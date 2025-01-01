Меню
Тайна волшебной ели
Билеты от 2000₽
Киноафиша Тайна волшебной ели

Спектакль Тайна волшебной ели

0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Новогоднее чудо: волшебство для всей семьи

Новогоднее чудо стучится в дверь! Сказочные персонажи приглашают зрителей на увлекательное новогоднее представление, полное радости и веселья. На фоне живописных зимних декораций развернётся яркое шоу для детей и взрослых.

Встреча с Снегурочкой и её друзьями

На сцену выходит Снегурочка с очаровательными друзьями-зверятами — ростовыми куклами Волком, Лисой и Зайцем. Вместе с юными зрителями она загадывает новогодние загадки и устраивает весёлые игры. Зверята радуют всех зажигательными танцами, создавая поистине волшебную атмосферу.

Приключения с Бабой-ягой и Лешим

Ждут появления Дедушки Мороза, но вдруг на праздник появляется Баба-Яга вместе с Лешим. Эти mischievous персонажи намерены испортить новогоднее веселье. Но не унывайте! Вместе со Снегурочкой ребятам предстоит пройти множество испытаний, чтобы победить злодеев.

Финал с настоящим чудом

К счастью, именно в самый ответственный момент на помощь приходит Дед Мороз. Он не только прогоняет Бабу-Ягу и перевоспитывает Лешего, но и раскрывает тайну, которую хранит новогодняя ёлочка!

Приходите и получите заряд новогоднего настроения и незабываемых эмоций! Вход для родителей бесплатный. Также у нас вы сможете приобрести сладкие новогодние подарки.

Купить билет на спектакль Тайна волшебной ели

Январь
3 января суббота
11:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽
13:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽
5 января понедельник
11:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽
13:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 2000 ₽

