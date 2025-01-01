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Киноафиша Тайна великого соблазнителя

Спектакль Тайна великого соблазнителя

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыкально-лирическая комедия в Новосибирском театре эстрады

Откройте для себя «Тайну великого соблазнителя», музыкально-лирическую комедию, которая затрагивает самые тонкие струны души. Этот спектакль не просто развлечение, он — праздник чувств, где каждый актёр играет на грани фольклора и современности, и всё это в атмосфере уютного Новосибирского театра эстрады.

Сюжет, полный остроты и юмора

Главный герой не соблазнитель в прямом смысле слова. Он — художник, который умеет заставить женщин чувствовать себя желанными. Спектакль погружает вас в мир, где любовь — это искусство, а каждая встреча — возможность для полёта фантазии. Следите за хитросплетениями сюжета, где комичные ситуации и любовные истории задают ритм представлению. Вопросы о счастье, желаниях и тайнах женского сердца раскрываются через призму юмора и лёгкости.

«Тайна великого соблазнителя» — это не только слова, но и музыка. Мелодии, которые останутся с вами, создают атмосферу, в которой каждый зритель становится соучастником творческого процесса.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
15:00 от 500 ₽

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