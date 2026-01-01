Оповещения от Киноафиши
Тайна третьей планеты
Киноафиша Тайна третьей планеты

Спектакль Тайна третьей планеты

Постановка
Буфф 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль-мюзикл по мотивам Кира Булычева в Театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге приглашает вас на захватывающий спектакль-мюзикл, основанный на произведениях знаменитого писателя Кира Булычева. Это история, полная приключений и удивительных космических миров, способная привлечь внимание как детей, так и взрослых.

Актеры порадуют зрителей своими неожиданными амплуа, создав атмосферу фантазии и музыкального волшебства. Спектакль станет отличным выбором для семейного времяпрепровождения, предлагая общий повод для радости и общения, что является важным признаком крепкой семейной связи.

Для всех поколений

Этот мюзикл особенно актуален для детей, мечтающих о взрослении, и для взрослых, готовых заново ощутить себя детьми. Он создан для того, чтобы и маленькие, и большие зрители могли находить общий язык, обмениваться взглядами и улыбками с участниками действия.

Удивительные костюмы и яркие эмоции

В ходе спектакля актеры будут играть, петь и наряжаться в потрясающие космические костюмы, визуализируя фантастические миры далеких планет. Зрителей ждет не только зрелище, но и мораль: помогать тем, кто в этом нуждается, как учили нас родители.

Сюрпризы для постоянных зрителей

Наши постоянные зрители смогут увидеть обожаемых актеров в совершенно новых образах — это станет настоящим сюрпризом для всех. Если у вас нет возможности привести детей в театр, приходите сами. Позвольте себе стать малышом, готовым к новым удивлениям. Этот спектакль создан и для вас.

Март
Апрель
21 марта суббота
12:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽
17:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽
2 апреля четверг
12:30
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽
17:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽

