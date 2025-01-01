Детский мюзикл «Тайна третьей планеты»

Спектакль «Тайна третьей планеты» рассказывает о приключениях школьницы Алисы Селезнёвой. Вместе с отцом, профессором Селезнёвы, и её друзьями, Алиса отправляется в захватывающую космическую экспедицию, где ей предстоит спасти мир от космических пиратов. Это уникальная возможность увидеть знакомую историю в новом формате, созданном по повести Кира Булычёва.

Знакомьтесь с героями

Алиса не просто школьница — у неё есть домашний робот и невероятная возможность путешествовать по далёким планетам. В её захватывающем путешествии под названием «Палапутра», «Шелезяка», «Планета Медуза» она встречает уникальных друзей: обаятельного многорукого великана Громозеку и шустро многоцветного индикатора. Вместе с ними Алиса спасает целую планету от пагубной зависимости от компьютеров и помогает капитанам Киму и Бурану в борьбе с Космическим Злом.

Творцы спектакля

Автором текста является талантливый писатель Кир Булычёв, чья повесть «Путешествие Алисы» актуальна и сегодня. По этой книге был создан знаменитый мультфильм Романа Качанова, который занял своё достойное место в золотом фонде российской анимации. Новую адаптацию озвучили авторы мюзикла: либреттист Жанна Гердер, знакомая детворе по сказке «Карлсон, который живёт на крыше», и знаменитый композитор Александр Зацепин.

Для всей семьи

Спектакль будет интересен детям в возрасте от 7 до 15 лет и их родителям. Это отличная возможность провести время вместе, погружаясь в мир фантазий и приключений.

Не упустите шанс стать частью незабываемого космического приключения с артистами Музыкального театра!