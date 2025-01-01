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Тайна тетушки Мэлкин
Билеты от 800₽
Киноафиша Тайна тетушки Мэлкин

Спектакль Тайна тетушки Мэлкин

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 6+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Впервые на российской сцене — пьеса Алана А. Милна «Гадкий утенок»

Впервые на российской сцене будет представлена малоизвестная пьеса Алана А. Милна, знаменитого автора Винни-Пуха. Спектакль Тайна тетушки Мэлкин станет настоящим событием для театральных зрителей.

Сюжет и тематика

Это добрая и мудрая сказка о том, что красота скрыта для равнодушных глаз, а открывается лишь любящему сердцу. Спектакль не только развлечет детей, но и подарит взрослым возможность задуматься о важности любви и заботы.

Почему стоит посетить?

Спектакль создан с учетом интересов как юных зрителей, так и их родителей. Уникальная атмосфера, яркие персонажи и затрагивающие темы сделают Тайну тетушки Мэлкин незабываемым событием для всей семьи.

Факты о пьесе

Алан А. Милн, автор пьесы, известен не только Винни-Пухом, но и своими глубокими и трогательными произведениями, которые остаются актуальными и по сей день. Тайна тетушки Мэлкин — это еще одна жемчужина его творчества, заслуживающая внимания.

Не упустите возможность насладиться этой удивительной историей на сцене!

Режиссер
Алексей Серов
В ролях
Екатерина Егорова
Елизавета Рыжих
Кирилл Лоскутов
Анастасия Кормилицына
Наталия Житкова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
12:00 от 800 ₽ 16:00 от 800 ₽

Фотографии

Тайна тетушки Мэлкин Тайна тетушки Мэлкин Тайна тетушки Мэлкин Тайна тетушки Мэлкин Тайна тетушки Мэлкин Тайна тетушки Мэлкин Тайна тетушки Мэлкин

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