Впервые на российской сцене — пьеса Алана А. Милна «Гадкий утенок»

Впервые на российской сцене будет представлена малоизвестная пьеса Алана А. Милна, знаменитого автора Винни-Пуха . Спектакль Тайна тетушки Мэлкин станет настоящим событием для театральных зрителей.

Сюжет и тематика

Это добрая и мудрая сказка о том, что красота скрыта для равнодушных глаз, а открывается лишь любящему сердцу. Спектакль не только развлечет детей, но и подарит взрослым возможность задуматься о важности любви и заботы.

Почему стоит посетить?

Спектакль создан с учетом интересов как юных зрителей, так и их родителей. Уникальная атмосфера, яркие персонажи и затрагивающие темы сделают Тайну тетушки Мэлкин незабываемым событием для всей семьи.

Факты о пьесе

Алан А. Милн, автор пьесы, известен не только Винни-Пухом , но и своими глубокими и трогательными произведениями, которые остаются актуальными и по сей день. Тайна тетушки Мэлкин — это еще одна жемчужина его творчества, заслуживающая внимания.

Не упустите возможность насладиться этой удивительной историей на сцене!