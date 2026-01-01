Тайна театра. Хиты русского рока

Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт группы «Тайна Театра» в клубе «Свобода Concert Hall»

Клуб «Свобода Concert Hall» приглашает вас на незабываемый концерт группы «Тайна Театра». В программе — лучшие хиты русского рока разных эпох, которые завлекут как поклонников жанра, так и тех, кто ценит живое исполнение классических треков.

Группа «Тайна Театра» известна своими яркими выступлениями и мощными композициями, которые уже завоевали любовь и уважение зрителей. Концерт обещает стать настоящим праздником для всех, кто любит энергичную музыку и незабываемую атмосферу живого исполнения.

Вас ждет двухчасовой концерт, полный легендарных песен, охватывающих все периоды русского рока. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

В других городах
Март
20 марта пятница
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Стендап Урал Тур. Игорь Пименов, Миша Переходько, Валерия Денисова
18+
Юмор
Стендап Урал Тур. Игорь Пименов, Миша Переходько, Валерия Денисова
26 апреля в 19:00 Ben Hall
от 1200 ₽
О чем поет виолончель
Классическая музыка
О чем поет виолончель
6 февраля в 11:30 Свердловская детская филармония
Билеты
Маме понравится
18+
Кавер
Маме понравится
29 марта в 20:30 Pravda Bar
от 800 ₽
