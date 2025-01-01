Меню
Тайна старого Скруджа
Билеты от 800₽
Киноафиша Тайна старого Скруджа

Спектакль Тайна старого Скруджа

6+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Волшебная история о Рождестве

Спектакль «Тайна старого Скруджа» основан на классической повести-сказке Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Эта волшебная и невероятная история разворачивается в преддверии Рождества и обещает незабываемые встречи с духами праздника.

Главный герой, старый Скрудж, столкнется с рядом таинственных визитов, которые изменят его жизнь. Какие перевороты произойдут в его душе? Это вы сможете узнать, посетив спектакль!

На что обратить внимание

Святочный рассказ наполнен ярким светом и весенними настроениями, напоминая о важности доброты и человечности. Он вдохновляет зрителей стать лучше и ценить близких, ведь «Бог есть начало добра!». Такое послание делает спектакль актуальным и значимым для всех поколений.

Каст и возможные изменения

В составе актеров могут быть изменения, однако на данный момент представлен полный состав:

  • Эбинезер Скрудж — Вячеслав Косарев, Алексей Коваль
  • Боб Крэтчит — Дмитрий Стройкин, Фёдор Попов
  • Фредерик — Денис Кравцов, Кирилл Дарин
  • Джентльмен, Юный Скрудж — Иван Евдокимов, Иван Бобровников
  • Призрак Джейкоба Марли, Дух нынешних Святок — Георгий Марченко, Иван Бобровников
  • Святочный дух прошлых лет, Марта — Мария Ильякова, София Зенцова
  • Маленький Скрудж, Питер — Павел Кандин, Ян Алабушев
  • Фэн, малютка Тим — Марина Федотовская, Александра Плетнева
  • Изабелла — Полина Некрасова, Анастасия Козлова
  • Мисс Крэтчит — Валентина Емельянова, Алина Горбенко
  • Жена Фредерика, Она — Александра Плетнева, Алина Мазненкова

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории, которая подарит вам яркие эмоции и заставит задуматься над важными жизненными вопросами.

Режиссер
Ксения Роменкова
В ролях
Вячеслав Косарев
Алексей Коваль
Дмитрий Стройкин
Федор Попов
Денис Кравцов

Декабрь
20 декабря суббота
12:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 800 ₽
27 декабря суббота
12:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 800 ₽
31 декабря среда
12:00
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
от 800 ₽

