Волшебная история о Рождестве

Спектакль «Тайна старого Скруджа» основан на классической повести-сказке Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Эта волшебная и невероятная история разворачивается в преддверии Рождества и обещает незабываемые встречи с духами праздника.

Главный герой, старый Скрудж, столкнется с рядом таинственных визитов, которые изменят его жизнь. Какие перевороты произойдут в его душе? Это вы сможете узнать, посетив спектакль!

На что обратить внимание

Святочный рассказ наполнен ярким светом и весенними настроениями, напоминая о важности доброты и человечности. Он вдохновляет зрителей стать лучше и ценить близких, ведь «Бог есть начало добра!». Такое послание делает спектакль актуальным и значимым для всех поколений.

Каст и возможные изменения

В составе актеров могут быть изменения, однако на данный момент представлен полный состав:

Эбинезер Скрудж — Вячеслав Косарев, Алексей Коваль

Боб Крэтчит — Дмитрий Стройкин, Фёдор Попов

Фредерик — Денис Кравцов, Кирилл Дарин

Джентльмен, Юный Скрудж — Иван Евдокимов, Иван Бобровников

Призрак Джейкоба Марли, Дух нынешних Святок — Георгий Марченко, Иван Бобровников

Святочный дух прошлых лет, Марта — Мария Ильякова, София Зенцова

Маленький Скрудж, Питер — Павел Кандин, Ян Алабушев

Фэн, малютка Тим — Марина Федотовская, Александра Плетнева

Изабелла — Полина Некрасова, Анастасия Козлова

Мисс Крэтчит — Валентина Емельянова, Алина Горбенко

Жена Фредерика, Она — Александра Плетнева, Алина Мазненкова

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории, которая подарит вам яркие эмоции и заставит задуматься над важными жизненными вопросами.