Спектакль Тайна старого шкафа

Сказочная история для всей семьи

Этот спектакль идет на сцене театра уже много лет и привлекает зрителей своей чудесной атмосферой.

Сюжет

«Тайна старого шкафа» — это добрая сказка по мотивам знаменитых «Хроник Нарнии» Клайва Льюиса. Трое детей через волшебный шкаф попадают в фантастическое королевство, где им предстоит спасти новый мир от злой колдуньи, которая заколдовала Нарнию в лед. На пути им предстоят невероятные приключения, встречи с новыми друзьями и преодоление немалых трудностей.

Сценография и костюмы

Постановка привлекает зрителей не только захватывающим сюжетом, но и зрелищной частью. Сценограф Константин Розанов и художник по костюмам Яна Кремер создали на сцене настоящее волшебство. Скромный интерьер английской комнаты в мгновение ока превращается в сверкающее ледяное царство Нарнии. Волшебный шкаф, как по волшебству, становится сугробом, а чудесные шубы из шкафа превращаются в искрящиеся снежинки.

Для кого этот спектакль

Постановка особенно понравится детям благодаря ярким персонажам, фантастическим нарядам и захватывающим приключениям. Каждый ребенок почувствует себя частью волшебного мира, где он может стать героем и облачиться в королевскую мантию.