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Тайна старого шкафа
Билеты от 900₽
Киноафиша Тайна старого шкафа

Спектакль Тайна старого шкафа

Спектакль с превращениями по мотивам «Хроник Нарнии»
Постановка
Театр на Бронной 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Сказочная история для всей семьи

Этот спектакль идет на сцене театра уже много лет и привлекает зрителей своей чудесной атмосферой.

Сюжет
«Тайна старого шкафа» — это добрая сказка по мотивам знаменитых «Хроник Нарнии» Клайва Льюиса. Трое детей через волшебный шкаф попадают в фантастическое королевство, где им предстоит спасти новый мир от злой колдуньи, которая заколдовала Нарнию в лед. На пути им предстоят невероятные приключения, встречи с новыми друзьями и преодоление немалых трудностей.

Сценография и костюмы
Постановка привлекает зрителей не только захватывающим сюжетом, но и зрелищной частью. Сценограф Константин Розанов и художник по костюмам Яна Кремер создали на сцене настоящее волшебство. Скромный интерьер английской комнаты в мгновение ока превращается в сверкающее ледяное царство Нарнии. Волшебный шкаф, как по волшебству, становится сугробом, а чудесные шубы из шкафа превращаются в искрящиеся снежинки.

Для кого этот спектакль
Постановка особенно понравится детям благодаря ярким персонажам, фантастическим нарядам и захватывающим приключениям. Каждый ребенок почувствует себя частью волшебного мира, где он может стать героем и облачиться в королевскую мантию.

Режиссер
Алексей Фроленков
В ролях
Дмитрий Варшавский
Дмитрий Гурьянов
Ольга Ведерникова
Лариса Богословская
Максим Шуткин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
11:00 от 900 ₽
21 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
12:00 от 900 ₽

Фотографии

Тайна старого шкафа Тайна старого шкафа Тайна старого шкафа Тайна старого шкафа Тайна старого шкафа Тайна старого шкафа Тайна старого шкафа

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