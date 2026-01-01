В новогодние каникулы Центр творческой молодежи превращается в дом, полный добрых духов и волшебства! С 20 декабря по 8 января зрители смогут не только увидеть, но и стать частью спектакля «Тайна старого дома».
О чем сказка?
Эта трогательная история расскажет о мастере-игрушечнике и его дочери, которые живут под охраной волшебных духов дома. Добрые, смешные и очень разные, духи объединены одной целью — сохранять покой семьи, оставаясь незаметными. Зрителям предстоит помочь устроить праздник в доме мастера, стать участниками волшебного мира и вдохнуть жизнь в сказку.
Интерактивный театр для всей семьи
Сказка оживает через:
Гости разгадают загадки, сочинят мелодии, создадут волшебную атмосферу и, что самое важное, научатся лучше понимать себя и друг друга.
Творческая команда:
Важно знать:
Проведите новогодние каникулы в мире добрых духов, сказки и волшебства!