Новогодняя сказка в ЦТМ

В новогодние каникулы Центр творческой молодежи превращается в дом, полный добрых духов и волшебства! С 20 декабря по 8 января зрители смогут не только увидеть, но и стать частью спектакля «Тайна старого дома».

О чем сказка?

Эта трогательная история расскажет о мастере-игрушечнике и его дочери, которые живут под охраной волшебных духов дома. Добрые, смешные и очень разные, духи объединены одной целью — сохранять покой семьи, оставаясь незаметными. Зрителям предстоит помочь устроить праздник в доме мастера, стать участниками волшебного мира и вдохнуть жизнь в сказку.

Интерактивный театр для всей семьи

Сказка оживает через:

Сторителлинг — рассказывание историй;

— рассказывание историй; Театр предмета — создание магии из обычных вещей;

— создание магии из обычных вещей; Театр звука — волшебные мелодии, созданные вместе с вами.

Гости разгадают загадки, сочинят мелодии, создадут волшебную атмосферу и, что самое важное, научатся лучше понимать себя и друг друга.

Творческая команда:

Драматург: Пётр Вяткин

Пётр Вяткин Режиссёры: Александра Никитина, Ильдар Хуснуллин

Александра Никитина, Ильдар Хуснуллин Художник: Пелагея Щеглинская

Пелагея Щеглинская Музыка: Technomother

Важно знать:

Для всей семьи, рекомендуется с 3 лет.

Дети до 5 лет включительно — один сопровождающий проходит бесплатно (при наличии документа, подтверждающего возраст).

Обязательно сменная обувь.

Проведите новогодние каникулы в мире добрых духов, сказки и волшебства!