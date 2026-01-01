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Тайна старого дома
Киноафиша Тайна старого дома

Спектакль Тайна старого дома

Режиссер Александра Никитина, Ильдар Хуснуллин

О спектакле

Новогодняя сказка в ЦТМ

В новогодние каникулы Центр творческой молодежи превращается в дом, полный добрых духов и волшебства! С 20 декабря по 8 января зрители смогут не только увидеть, но и стать частью спектакля «Тайна старого дома».

О чем сказка?
Эта трогательная история расскажет о мастере-игрушечнике и его дочери, которые живут под охраной волшебных духов дома. Добрые, смешные и очень разные, духи объединены одной целью — сохранять покой семьи, оставаясь незаметными. Зрителям предстоит помочь устроить праздник в доме мастера, стать участниками волшебного мира и вдохнуть жизнь в сказку.

Интерактивный театр для всей семьи
Сказка оживает через:

  • Сторителлинг — рассказывание историй;
  • Театр предмета — создание магии из обычных вещей;
  • Театр звука — волшебные мелодии, созданные вместе с вами.

Гости разгадают загадки, сочинят мелодии, создадут волшебную атмосферу и, что самое важное, научатся лучше понимать себя и друг друга.

Творческая команда:

  • Драматург: Пётр Вяткин
  • Режиссёры: Александра Никитина, Ильдар Хуснуллин
  • Художник: Пелагея Щеглинская
  • Музыка: Technomother

Важно знать:

  • Для всей семьи, рекомендуется с 3 лет.
  • Дети до 5 лет включительно — один сопровождающий проходит бесплатно (при наличии документа, подтверждающего возраст).
  • Обязательно сменная обувь.

Проведите новогодние каникулы в мире добрых духов, сказки и волшебства!

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