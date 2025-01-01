Меню
Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль
Киноафиша Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль

Спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль

0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Спектакль о дружбе и чудесах в фольклорном центре "Москва"

Приглашаем вас на незабываемый спектакль, который расскажет о том, как дружба, искренность и сила добра способны творить настоящие чудеса. Это история, способная растопить даже самое ледяное сердце.

Сюжет и атмосфера

Наш спектакль сочетает простой юмор и глубокий смысл, что делает его идеальным выбором для семейного отдыха. Искренняя актерская игра и профессионально продуманный сюжет увлекают зрителей в волшебный мир с первых минут, не давая ни на секунду заскучать.

Яркие визуальные элементы

  • Костюмы премиум-класса, которые удивят своим великолепием.
  • Разнообразная игровая атрибутика, добавляющая динамику на сцену.
  • Живые декорации с LED-экранами, тонко подчеркивающие сюжетные линии.

Дополнительные активности

После представления в фойе вас ждет захватывающая анимационная программа. Бесплатная фотосессия и веселые игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и главными героями новогодней программы подарят вам незабываемые впечатления.

Место проведения

Спектакль пройдет в Московском фольклорном центре, расположенном по адресу: ул. Барклая, 9, Москва. Ближайшие станции метро: Багратионовская, Фили и Филёвский парк.

Даты спектаклей

Не пропустите выступления 27 и 28 декабря!

27 декабря
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
15:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽
28 декабря
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
15:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽

Фотографии

Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль

