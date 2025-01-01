Спектакль Тайна Снежной Королевы. Музыкальный спектакль

Спектакль о дружбе и чудесах в фольклорном центре "Москва"

Приглашаем вас на незабываемый спектакль, который расскажет о том, как дружба, искренность и сила добра способны творить настоящие чудеса. Это история, способная растопить даже самое ледяное сердце.

Сюжет и атмосфера

Наш спектакль сочетает простой юмор и глубокий смысл, что делает его идеальным выбором для семейного отдыха. Искренняя актерская игра и профессионально продуманный сюжет увлекают зрителей в волшебный мир с первых минут, не давая ни на секунду заскучать.

Яркие визуальные элементы

Костюмы премиум-класса, которые удивят своим великолепием.

Разнообразная игровая атрибутика, добавляющая динамику на сцену.

Живые декорации с LED-экранами, тонко подчеркивающие сюжетные линии.

Дополнительные активности

После представления в фойе вас ждет захватывающая анимационная программа. Бесплатная фотосессия и веселые игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и главными героями новогодней программы подарят вам незабываемые впечатления.

Место проведения

Спектакль пройдет в Московском фольклорном центре, расположенном по адресу: ул. Барклая, 9, Москва. Ближайшие станции метро: Багратионовская, Фили и Филёвский парк.

Даты спектаклей

Не пропустите выступления 27 и 28 декабря!