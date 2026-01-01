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Тайна синей птицы
Киноафиша Тайна синей птицы

Спектакль Тайна синей птицы

6+
Продолжительность 100 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по мотивам произведения Метерлинка

Театральный центр ДКЖ (ДК Железнодорожников) представляет спектакль Санкт-Петербургского драматического театра имени графини С.В. Паниной. Это обновленная версия популярного музыкального спектакля по мотивам произведения М. Метерлинка.

В Рождественскую ночь дети лесника Тильтиль и Митиль отправляются на поиски Синей птицы. Эта волшебная птица призвана принести в дом счастье и выздоровление маленькой девочке.

Поиски оказываются длительными и непростыми, но в процессе герои понимают, что счастье сложно не только найти, но и удержать.

На ваших глазах словно по волшебству оживают молоко, хлеб, огонь, сахар и вода. Вместе с Тильтилем и Митилью зрители отправляются на поиски Синей птицы, преодолевая множество преград, чтобы в конечном итоге найти птицу счастья рядом с мамой и папой.

Спектакль учит юных зрителей верить в себя, доверять своей мечте, не бояться трудностей и ценить близких. Это история о дружбе и силе духа.

Команда спектакля

  • Режиссер-постановщик: Алексей Истомин
  • Художник-постановщик: Ольга Фарафонова
  • Композитор: Никита Сапронов

Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут. В спектакле участвуют артисты театра имени графини С.В. Паниной.

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