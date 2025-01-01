Спектакль Тайна синей птицы

Театральный центр ДКЖ (ДК Железнодорожников) приглашает зрителей на увлекательное новогоднее представление «Тайна синей птицы». В центре истории — синяя птица, символ надежды и счастья, что придаст вашему празднику особыми красками.
Представление порадует не только захватывающим сюжетом, но и музыкальными номерами, которые создадут настоящую праздничную атмосферу. Кроме того, зрителей ждут интерактивные игры, что сделает шоу интересным и для самых маленьких. Это идеальный вариант для семейного отдыха!
Учтите, что подарок в стоимость билета не входит. Ответственное посещение новогоднего спектакля станет настоящим подарком для вас и ваших детей, оставив незабываемые впечатления на весь год.