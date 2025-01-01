Меню
Тайна синей птицы
Киноафиша Тайна синей птицы

Спектакль Тайна синей птицы

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+

О спектакле

Тайна синей птицы: Новогоднее представление

Театральный центр ДКЖ (ДК Железнодорожников) приглашает зрителей на увлекательное новогоднее представление «Тайна синей птицы». В центре истории — синяя птица, символ надежды и счастья, что придаст вашему празднику особыми красками.

Что вас ждет?

Представление порадует не только захватывающим сюжетом, но и музыкальными номерами, которые создадут настоящую праздничную атмосферу. Кроме того, зрителей ждут интерактивные игры, что сделает шоу интересным и для самых маленьких. Это идеальный вариант для семейного отдыха!

Полезная информация

Учтите, что подарок в стоимость билета не входит. Ответственное посещение новогоднего спектакля станет настоящим подарком для вас и ваших детей, оставив незабываемые впечатления на весь год.

Декабрь
Январь
28 декабря воскресенье
14:00
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 2450 ₽
4 января воскресенье
14:00
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 2450 ₽
7 января среда
14:00
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 2450 ₽

