Спектакль Тайна синей птицы

Тайна синей птицы: Новогоднее представление

Театральный центр ДКЖ (ДК Железнодорожников) приглашает зрителей на увлекательное новогоднее представление «Тайна синей птицы». В центре истории — синяя птица, символ надежды и счастья, что придаст вашему празднику особыми красками.

Что вас ждет?

Представление порадует не только захватывающим сюжетом, но и музыкальными номерами, которые создадут настоящую праздничную атмосферу. Кроме того, зрителей ждут интерактивные игры, что сделает шоу интересным и для самых маленьких. Это идеальный вариант для семейного отдыха!

Полезная информация

Учтите, что подарок в стоимость билета не входит. Ответственное посещение новогоднего спектакля станет настоящим подарком для вас и ваших детей, оставив незабываемые впечатления на весь год.