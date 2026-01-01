Оповещения от Киноафиши
Тайна синей пантеры
Спектакль Тайна синей пантеры

0+
Возраст 0+

О спектакле

Детский мюзикл в Филармонии им. Пономаренко

«Тайна синей пантеры» — это увлекательная детская сказка-мюзикл, которая представлена в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. Этот спектакль захватит внимание юных зрителей и подарит им незабываемые эмоции.

Об исполнителе

Постановка осуществляется Государственным концертным русским народным оркестром «Виртуозы Кубани», известным своими яркими концертами и мастерством исполнения. Оркестр объединяет лучших музыкантов, которые обладаются высоким уровнем профессионализма и творческого подхода.

О спектакле

Спектакль сочетает в себе элементы театра и музыки, что делает его уникальным. Живое исполнение музыки и яркие театральные декорации создают волшебную атмосферу, в которой разворачивается увлекательная история.

Не упустите возможность провести время с детьми в мире фантазии и волшебства. Приходите на «Тайна синей пантеры» и наслаждайтесь этим удивительным мюзиклом!

Апрель
3 апреля пятница
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

