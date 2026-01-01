Тайна пропавшей партитуры в Капелле Санкт-Петербурга

Этой зимой Капелла Санкт-Петербурга приглашает вас на новый специальный проект – «Тайна пропавшей партитуры». Это детективная игра для всей семьи, созданная в формате «обучение через развлечение». Участникам предстоит познакомиться с насыщенной историей Капеллы, принимая участие в увлекательном приключении.

Гости отправятся в альтернативную реальность, где каждый шаг приближает их к поиску пропавшей партитуры. Программа включает посещение залов, доступных не всегда для широкой публики, а также интерактивные элементы с использованием мультимедийных технологий. Игра ориентирована на самую широкую аудиторию, начиная с участников старше десяти лет.

История Капеллы и ее архитектура

В процессе игры вы сможете познакомиться с историей Капеллы, которая берет свое начало в XV веке. Узнайте о выдающихся личностях музыкальной жизни Российской империи и изучите уникальное здание, спроектированное архитектором Леонтием Бенуа. Игровые элементы создают эффект полного погружения в историю, а индивидуально разработанный сценарий детективной игры усилит это ощущение. Каждый раз сюжет развивается по-разному, и все зависит от ваших решений!

Помогите нам в поисках пропавшей партитуры, а мы познакомим вас с одним из самых красивых и таинственных мест Санкт-Петербурга.