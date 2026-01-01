Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна пропавшей партитуры
Киноафиша Тайна пропавшей партитуры

Тайна пропавшей партитуры

12+
Возраст 12+

О выставке

Тайна пропавшей партитуры в Капелле Санкт-Петербурга

Этой зимой Капелла Санкт-Петербурга приглашает вас на новый специальный проект – «Тайна пропавшей партитуры». Это детективная игра для всей семьи, созданная в формате «обучение через развлечение». Участникам предстоит познакомиться с насыщенной историей Капеллы, принимая участие в увлекательном приключении.

Гости отправятся в альтернативную реальность, где каждый шаг приближает их к поиску пропавшей партитуры. Программа включает посещение залов, доступных не всегда для широкой публики, а также интерактивные элементы с использованием мультимедийных технологий. Игра ориентирована на самую широкую аудиторию, начиная с участников старше десяти лет.

История Капеллы и ее архитектура

В процессе игры вы сможете познакомиться с историей Капеллы, которая берет свое начало в XV веке. Узнайте о выдающихся личностях музыкальной жизни Российской империи и изучите уникальное здание, спроектированное архитектором Леонтием Бенуа. Игровые элементы создают эффект полного погружения в историю, а индивидуально разработанный сценарий детективной игры усилит это ощущение. Каждый раз сюжет развивается по-разному, и все зависит от ваших решений!

Помогите нам в поисках пропавшей партитуры, а мы познакомим вас с одним из самых красивых и таинственных мест Санкт-Петербурга.

Купить билет на выставка Тайна пропавшей партитуры

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
7 марта суббота
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 1000 ₽
21 марта суббота
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 1000 ₽
11 апреля суббота
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 1000 ₽
18 апреля суббота
15:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
27 марта в 17:00 Музей йоги Sanskar
от 500 ₽
Пропавшие в кинохронике
6+
Интерактивный
Пропавшие в кинохронике
1 мая в 17:00 Ленфильм
от 550 ₽
МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
8 марта в 17:00 Музей «Арт и факты»
от 300 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше