Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Тайна потерянной рукавички
Билеты от 0₽
Киноафиша Тайна потерянной рукавички

Спектакль Тайна потерянной рукавички

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 0+
Режиссер Тамара Баснина
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О спектакле

Театральное приключение для детей

Этот спектакль — замечательный повод для первого похода в театр в жизни вашего ребенка. «Рукавичка» объединяет в себе отголоски таких классических произведений, как «Теремок», «Пластилиновая ворона», «Ежик и Медвежонок», «Винни-Пух» и «Алиса в стране чудес».

Яркая сценография и увлекательный сюжет

Все декорации, костюмы и реквизит изготовлены в ярких цветах, словно классическая аппликация из разноцветного флиса. Спектакль напоминает большую мягкую игрушку, с которой юным зрителям обязательно захочется поиграть. Простодушный, но захватывающий сюжет соединяется с ритмичной озорной музыкой, создавая комфортное пространство для маленьких зрителей и наполняя театр загадкой.

Динамика и юмор

Дивных размеров Рукавичка, где обитают смешные насекомые, и волшебный полог, который мгновенно укутывает всю сцену, создают эффект анимации. Вместе с тем, взрослые, превращающиеся в маленьких персонажей, и их метаморфозы удерживают внимание даже самых непоседливых детей. Родителей же увлекает искрометный юмор, основанный на знакомых жизненных ситуациях.

Предвкушение праздника

«Празднику быть!» — ответственно заявляет Дед Мороз и оказывается совершенно прав! Этот спектакль станет настоящим праздником для всей семьи.

Купить билет на спектакль Тайна потерянной рукавички

Помощь с билетами
Январь
8 января четверг
11:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
14:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
9 января пятница
11:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64
от 700 ₽
14:00
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко Москва, Земляной Вал, 64

В ближайшие дни

Мольер. Наследники
16+
Комедия Премьера
Мольер. Наследники
20 февраля в 19:00 Театр Терезы Дуровой
от 800 ₽
Цветы для Элджернона
12+
Драма
Цветы для Элджернона
20 декабря в 17:00 Театр «Многоточие»
от 1300 ₽
Путешествие по ту сторону часов
6+
Детский
Путешествие по ту сторону часов
7 января в 12:00 Детский театр «А-Я»
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше