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Тайна персиковой косточки
Киноафиша Тайна персиковой косточки

Спектакль Тайна персиковой косточки

6+
Режиссер Алексей Басов
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Тайна персиковой косточки» в Дагестанском театре кукол

Дагестанский театр кукол приглашает зрителей на увлекательное путешествие в мир старинного дагестанского аула. В центре сюжета — девочка Зейнаб и её добрый Дедушка, которые живут тихо и скромно. Однако спокойствие их жизни нарушает злой Эмир, замышляющий погубить Дедушку.

Сюжетные перипетии

Эмир требует от Зейнаб дорогостоящие плоды — персики, которые в тот период были редкостью. Девочка, преодолевая трудности и опасности, успешно выполняет его приказ. Но на этом злодей не останавливается: он хочет, чтобы персики росли прямо во дворце. Однако, как выясняется, эти прекрасные плоды могут расти только у добрых людей, а у злых — нет.

Уроки доброты и смелости

События спектакля приводят к тому, что Эмир вынужден изменить свои привычки и стать добрым. Это история о том, как доброта, честность, находчивость и смелость могут одержать победу над злом и алчностью.

Интересные факты

  • Спектакль основан на традиционных дагестанских сказках.
  • Используются элементы народного театра и куколодвижения.
  • Рекомендуется для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть эту яркую и поучительную историю, полную приключений и неожиданных поворотов!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 1 ноября
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
11:00 от 350 ₽

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