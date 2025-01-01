Спектакль «Тайна персиковой косточки» в Дагестанском театре кукол

Дагестанский театр кукол приглашает зрителей на увлекательное путешествие в мир старинного дагестанского аула. В центре сюжета — девочка Зейнаб и её добрый Дедушка, которые живут тихо и скромно. Однако спокойствие их жизни нарушает злой Эмир, замышляющий погубить Дедушку.

Сюжетные перипетии

Эмир требует от Зейнаб дорогостоящие плоды — персики, которые в тот период были редкостью. Девочка, преодолевая трудности и опасности, успешно выполняет его приказ. Но на этом злодей не останавливается: он хочет, чтобы персики росли прямо во дворце. Однако, как выясняется, эти прекрасные плоды могут расти только у добрых людей, а у злых — нет.

Уроки доброты и смелости

События спектакля приводят к тому, что Эмир вынужден изменить свои привычки и стать добрым. Это история о том, как доброта, честность, находчивость и смелость могут одержать победу над злом и алчностью.

Интересные факты

Спектакль основан на традиционных дагестанских сказках.

Используются элементы народного театра и куколодвижения.

Рекомендуется для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность увидеть эту яркую и поучительную историю, полную приключений и неожиданных поворотов!