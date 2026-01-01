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Тайна Лунозавра
Киноафиша Тайна Лунозавра

Спектакль Тайна Лунозавра

Постановка
Дворец «Олимпия» 0+
Режиссер Лилия Тим
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный спектакль для детей

Приглашаем вас на волшебное шоу-спектакль «Тайна Лунозавра» во дворце «Олимпия» — увлекательное путешествие в мир магии и приключений, созданное в духе «Гарри Поттера» и в стиле «Алисы в стране чудес». Это незабываемое представление перенесет вас в эпоху Средневековья, где мистические существа оживают, а магия становится реальностью на каждом шагу!

Что вас ожидает:

  • Завораживающие декорации и костюмы. Погрузитесь в атмосферу Средневековья с яркими, детализированными декорациями и необычными костюмами, которые добавят реалистичности каждому мгновению шоу.
  • Экстремальные цирковые трюки. Опытные артисты покажут невероятные трюки, которые заставят зрителей замереть от восторга и восхищения.
  • Игры и интерактив от храбрых героев. Примите участие в приключениях вместе с главными героями, почувствуйте себя частью магического мира.
  • Фокусы и иллюзии от главного злодея. Коварный иллюзионист Джокер удивит зрителей своими таинственными фокусами и непредсказуемыми иллюзиями.
  • Научные факты в увлекательной форме. Узнайте больше о средневековых мифах и легендах через занимательные рассказы и демонстрации.
  • Зрелищные спецэффекты и современные технологии. Современные технологии и спецэффекты создадут незабываемую атмосферу, погружая вас в самую гущу событий.
  • Юмор и трогательный сюжет. Представление порадует вас добрым юмором и трогательной историей, которая будет интересна и детям, и взрослым.

Сюжет спектакля

История разворачивается на пути к Зеркальному Замку, где маленький Лева и девочка Лу попадают в магический мир Средневековья, чтобы спасти своего любимого питомца. На их пути встают удивительные и опасные испытания: им предстоит пройти через пещеру невымершего динозавра, пересечь озеро сновидений и преодолеть долину гигантских цветов-колбасников. В финале их ждет решающая битва с Зеркальным Драконом и хитроумная игра против злого иллюзиониста Джокера!

Современный подход к детскому зрелищу

Проект разработан совместно с детским психологом, чтобы учитывать особенности восприятия современных детей. Это не просто спектакль, а настоящее приключение, которое подарит яркие эмоции и незабываемые впечатления всей семье.

Не упустите шанс погрузиться в мир магии и приключений вместе с героями шоу «Тайна Лунозавра»!

Фотографии

Тайна Лунозавра Тайна Лунозавра Тайна Лунозавра Тайна Лунозавра Тайна Лунозавра Тайна Лунозавра Тайна Лунозавра Тайна Лунозавра
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