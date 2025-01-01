Меню
Тайна Лоша(?)ика. Новогодняя елка для взрослых
Киноафиша Тайна Лоша(?)ика. Новогодняя елка для взрослых

Спектакль Тайна Лоша(?)ика. Новогодняя елка для взрослых

18+
Возраст 18+

О спектакле

Новогодняя ёлка для взрослых: возвращение в детство

Старый год заканчивается, и Змея Зоя, символ уходящего года, собирается в отпуск. Чемоданы собраны, билеты куплены, и её полёт на #СказочноеБали назначен на 1 января! Но всё идёт не по плану...

Символ наступающего года, Конь, отказывается выполнять свои обязанности. Он, видите ли, обиделся! Кто-то мог бы сказать, что не имеет значения, как его зовут. Но это не повод для того, чтобы заставлять нашу элегантную и шикарную Змею работать второй год подряд!

Вместе с вами мы приглашаем всех смелых и решительных мальчиков и девочек старше 18 лет помочь Змее Зое вернуть на рабочее место этого... Ну, как там его зовут?

Уникальные сюрпризы для гостей

На нашей Новогодней Ёлке для взрослых вас ждут множество сюрпризов, которые развеют зимнюю скуку и зарядят праздничным настроением на целый год. Вот что мы подготовили:

  • Конкурсы с удивительными призами – проявите ловкость и находчивость!
  • Завораживающие хороводы – возвращаемся в детство, поводим хоровод вокруг ёлочки.
  • Загадки и викторины – испытайте свои знания и юмор, участвуйте, выигрывайте и наслаждайтесь!
  • Встреча с настоящим Дедом Морозом – ведь возраст не преграда для веры в чудеса. Дедушка Мороз знает, как воплотить ваши мечты в жизнь!

Не забывайте про море игристого и предновогодний фуршет! Настройтесь на новогодний лад и подзарядитесь радостью перед наступающим годом.

Пусть эта Новогодняя Ёлка для взрослых станет началом ваших лучших зимних воспоминаний! Ждем вас с нетерпением!

Купить билет на спектакль Тайна Лоша(?)ика. Новогодняя елка для взрослых

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Парнас Санкт-Петербург, Николая Рубцова, 5
от 2500 ₽

