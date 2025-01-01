Меню
«Тайна купцов Сапожниковых: Мадонна с цветком». Музыкально-интеллектуальные салоны семьи Бенуа
Театральный вечер в доме Бенуа

Знаменитая квартира в доходном доме Леонтия Николаевича Бенуа на Васильевском острове — это уникальное место в Санкт-Петербурге. Здесь сохранилась обстановка богемной жизни, характерная для общества с конца XIX века до современности. Нас ждет не реконструкция, а настоящая жизнь представителей династии Бенуа.

Вас примет хозяйка квартиры: праправнучка выдающегося архитектора и хранительница культурного наследия династии. Она представит авторские программы, посвященные истории и искусству знаменитого рода Бенуа.

Программа вечера

  • Welcome: приветственный фуршет и знакомство.
  • Изящный перформанс: программа об истории династии с музыкальными иллюстрациями.
  • Галерея искусств: коллекции семейной арт-галереи, где соединяются прошлое и настоящее. Здесь вы сможете увидеть живопись, графику, мозаику, редкие издания и документы.
  • Свободное общение: достаточно времени для чаепития, светских бесед и фотографий в исторических интерьерах.

Как добраться?

Адрес: 3-я линия Васильевского острова, дом 20, кв. 8. Вход с линии, во двор заходить не нужно. Вам нужно пройти к стеклянной двери слева от арки, на домофоне введите «8». Квартира находится на 4-м этаже, доступен лифт.

Как одеться?

Строгого дресс-кода нет, главное — чувствовать себя комфортно и уместно. Рекомендуем выбрать любимые наряды и обувь в стиле коктейль или элегантный casual для отличных снимков и хорошего настроения.

Вопросы по организации

Удобнее всего приехать за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или планируете покинуть мероприятие раньше, присоединяйтесь к обществу, когда вам это удобно. У нас нет строгих ограничений. Обратите внимание, что до 20:00 на линии действует платная парковка.

Октябрь
30 октября четверг
19:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 2500 ₽

