Знаменитая квартира в доходном доме Леонтия Николаевича Бенуа на Васильевском острове — это уникальное место в Санкт-Петербурге. Здесь сохранилась обстановка богемной жизни, характерная для общества с конца XIX века до современности. Нас ждет не реконструкция, а настоящая жизнь представителей династии Бенуа.
Вас примет хозяйка квартиры: праправнучка выдающегося архитектора и хранительница культурного наследия династии. Она представит авторские программы, посвященные истории и искусству знаменитого рода Бенуа.
Адрес: 3-я линия Васильевского острова, дом 20, кв. 8. Вход с линии, во двор заходить не нужно. Вам нужно пройти к стеклянной двери слева от арки, на домофоне введите «8». Квартира находится на 4-м этаже, доступен лифт.
Строгого дресс-кода нет, главное — чувствовать себя комфортно и уместно. Рекомендуем выбрать любимые наряды и обувь в стиле коктейль или элегантный casual для отличных снимков и хорошего настроения.
Удобнее всего приехать за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или планируете покинуть мероприятие раньше, присоединяйтесь к обществу, когда вам это удобно. У нас нет строгих ограничений. Обратите внимание, что до 20:00 на линии действует платная парковка.