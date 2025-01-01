Театральный вечер в доме Бенуа

Знаменитая квартира в доходном доме Леонтия Николаевича Бенуа на Васильевском острове — это уникальное место в Санкт-Петербурге. Здесь сохранилась обстановка богемной жизни, характерная для общества с конца XIX века до современности. Нас ждет не реконструкция, а настоящая жизнь представителей династии Бенуа.

Вас примет хозяйка квартиры: праправнучка выдающегося архитектора и хранительница культурного наследия династии. Она представит авторские программы, посвященные истории и искусству знаменитого рода Бенуа.

Программа вечера

Welcome : приветственный фуршет и знакомство.

: приветственный фуршет и знакомство. Изящный перформанс : программа об истории династии с музыкальными иллюстрациями.

: программа об истории династии с музыкальными иллюстрациями. Галерея искусств : коллекции семейной арт-галереи, где соединяются прошлое и настоящее. Здесь вы сможете увидеть живопись, графику, мозаику, редкие издания и документы.

: коллекции семейной арт-галереи, где соединяются прошлое и настоящее. Здесь вы сможете увидеть живопись, графику, мозаику, редкие издания и документы. Свободное общение: достаточно времени для чаепития, светских бесед и фотографий в исторических интерьерах.

Как добраться?

Адрес: 3-я линия Васильевского острова, дом 20, кв. 8. Вход с линии, во двор заходить не нужно. Вам нужно пройти к стеклянной двери слева от арки, на домофоне введите «8». Квартира находится на 4-м этаже, доступен лифт.

Как одеться?

Строгого дресс-кода нет, главное — чувствовать себя комфортно и уместно. Рекомендуем выбрать любимые наряды и обувь в стиле коктейль или элегантный casual для отличных снимков и хорошего настроения.

Вопросы по организации

Удобнее всего приехать за 15 минут до начала вечера. Если вы опаздываете или планируете покинуть мероприятие раньше, присоединяйтесь к обществу, когда вам это удобно. У нас нет строгих ограничений. Обратите внимание, что до 20:00 на линии действует платная парковка.