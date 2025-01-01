Спектакль Тайна корабля призраков

Театральное приключение для всей семьи на сцене Челябинского молодежного театра

Приглашаем вас на удивительное театральное приключение для всей семьи – спектакль «Чайная посудина». Это история о 10-летнем Александре, который, оставаясь один в доме с дедушкой, сталкивается с одиночеством и тоской. Его родители-ученые уехали в северную экспедицию, а в школе его задирают одноклассники. Но однажды ночью всё меняется.

Приключения и волшебство

Александр решает протестировать свой собственноручно собранный радиоприемник. Вдохновленный книгами о приключениях, он начинает отправлять сигналы азбукой Морзе, выражая свои чувства. И вот, к его окну пришвартовывается волшебный корабль под названием «Чайная посудина», на борту которого находятся китобои-призраки. Они – единственная надежда Александра и, в свою очередь, его надежда на спасение.

Миссия спасения

Китобои, заточенные в двухсотлетнем проклятии, надеются с помощью Александра освободиться и спасти таинственного пятидесятидвухгерцевого кита, который также страдает от одиночества. Эта история о дружбе, смелости и волшебстве заворожит зрителей всех возрастов.

Команда создателей

Спектакль создан талантливой командой:

Художник по костюмам: Ольга Смагина

Ольга Смагина Режиссёр по пластике: Мария Грейф

Мария Грейф Композитор: Константин Хазанович

Константин Хазанович Художник по свету: Дмитрий Зименко (Митрич)

Дмитрий Зименко (Митрич) Музыкальный руководитель: Олеся Коляда

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир! Спектакль «Чайная посудина» обещает стать незабываемым событием для вас и ваших близких.