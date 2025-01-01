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Тайна корабля призраков
Киноафиша Тайна корабля призраков

Спектакль Тайна корабля призраков

Постановка
Челябинский Молодежный театр 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Театральное приключение для всей семьи на сцене Челябинского молодежного театра

Приглашаем вас на удивительное театральное приключение для всей семьи – спектакль «Чайная посудина». Это история о 10-летнем Александре, который, оставаясь один в доме с дедушкой, сталкивается с одиночеством и тоской. Его родители-ученые уехали в северную экспедицию, а в школе его задирают одноклассники. Но однажды ночью всё меняется.

Приключения и волшебство

Александр решает протестировать свой собственноручно собранный радиоприемник. Вдохновленный книгами о приключениях, он начинает отправлять сигналы азбукой Морзе, выражая свои чувства. И вот, к его окну пришвартовывается волшебный корабль под названием «Чайная посудина», на борту которого находятся китобои-призраки. Они – единственная надежда Александра и, в свою очередь, его надежда на спасение.

Миссия спасения

Китобои, заточенные в двухсотлетнем проклятии, надеются с помощью Александра освободиться и спасти таинственного пятидесятидвухгерцевого кита, который также страдает от одиночества. Эта история о дружбе, смелости и волшебстве заворожит зрителей всех возрастов.

Команда создателей

Спектакль создан талантливой командой:

  • Художник по костюмам: Ольга Смагина
  • Режиссёр по пластике: Мария Грейф
  • Композитор: Константин Хазанович
  • Художник по свету: Дмитрий Зименко (Митрич)
  • Музыкальный руководитель: Олеся Коляда

Не упустите возможность погрузиться в этот волшебный мир! Спектакль «Чайная посудина» обещает стать незабываемым событием для вас и ваших близких.

Режиссер
Дарья Догадова
В ролях
Вячеслав Ганькин
Андрей Гаврилюк
Алексей Согрин
Денис Филоненко
Елена Сатаева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 17 августа
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
11:00 от 450 ₽
Челябинск, 27 сентября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
11:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽

Фотографии

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