Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна Гарри Гудини
Киноафиша Тайна Гарри Гудини

Спектакль Тайна Гарри Гудини

6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Шоу-мистификация с невероятными трюками 

Спектакль «Тайна Гарри Гудини» — мистификация, где реальность стирается, уступая место невероятным трюкам, волшебным иллюзиям и путешествиям сквозь время. Захватывающее шоу, в котором зрителей ждут телепортация, чтение мыслей и полеты над сценой, обещает удивить даже самых искушенных.

Загадка исчезновения и магические силы

Сюжет разворачивается в Лондоне середины XX века, где во время выступления молодого иллюзиониста Гарри Гудини исчезает его ассистентка. Расследование берут на себя детектив Бартон и профессор Копперстоун, которые вместе с аудиторией отправляются в загадочную реальность, полную магии и неожиданных открытий.

Уникальное шоу для всей семьи

Режиссер Сергей Сафронов создал яркое, интерактивное представление, где каждый зритель становится частью магического мира. Это захватывающее приключение с динамичным сюжетом и элементами импровизации не оставит равнодушным никого!

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше