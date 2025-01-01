Спектакль Тайна елочной игрушки

Новогоднее чудо: спектакль «Снегурочка и старые игрушки»

Однажды, под Новый год, Дедушка Мороз попросил свою внучку Снегурочку украсить ёлочку, чтобы к празднику всё было нарядно. Однако игрушки оказались столь старыми, что Снегурочка не решилась использовать их. Она убрала старые игрушки подальше и украсила ёлку новыми блестящими шарами и снежинками.

И тут случилось настоящее чудо! Волшебные часы Дедушки Мороза оживили старые игрушки: клоуна Дин-Дона, Снежную Бабу Снежанну и попугая Трепушу. Обидевшись на Снегурочку, решившую убрать их с ёлки, игрушки устроили настоящий переполох. Они решили сами провести новогодний праздник и, конечно, проучить Снегурочку.

Дедушке Морозу, Снегурочке и ребятам потребуется недюжинная смекалка и находчивость, чтобы эта новогодняя история закончилась благополучно.

Информация о спектакле

Автор пьесы: А. Шишов

Режиссёр: А. Платицын

Художественный руководитель: Заслуженный работник культуры РФ Ю. Дежкин

Исполняющие роли

Дед Мороз – Егор Зябкин

Снегурочка – Заслуженная артистка России Алла Платова / Инга Хачатрян

Клоун Дин-Дон – Никита Териков / Алла Платова

Снежная Баба Снежанна – Ольга Юшкевич

Попугай – Сергей Слободской

Не упустите возможность погрузиться в мир новогодних чудес и волшебства! Этот спектакль создаст праздничное настроение для всей семьи.