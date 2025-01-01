Меню
Тайна елочной игрушки
Билеты от 700₽
Киноафиша Тайна елочной игрушки

Спектакль Тайна елочной игрушки

0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О спектакле

Новогоднее чудо: спектакль «Снегурочка и старые игрушки»

Однажды, под Новый год, Дедушка Мороз попросил свою внучку Снегурочку украсить ёлочку, чтобы к празднику всё было нарядно. Однако игрушки оказались столь старыми, что Снегурочка не решилась использовать их. Она убрала старые игрушки подальше и украсила ёлку новыми блестящими шарами и снежинками.

И тут случилось настоящее чудо! Волшебные часы Дедушки Мороза оживили старые игрушки: клоуна Дин-Дона, Снежную Бабу Снежанну и попугая Трепушу. Обидевшись на Снегурочку, решившую убрать их с ёлки, игрушки устроили настоящий переполох. Они решили сами провести новогодний праздник и, конечно, проучить Снегурочку.

Дедушке Морозу, Снегурочке и ребятам потребуется недюжинная смекалка и находчивость, чтобы эта новогодняя история закончилась благополучно.

Информация о спектакле

Автор пьесы: А. Шишов

Режиссёр: А. Платицын

Художественный руководитель: Заслуженный работник культуры РФ Ю. Дежкин

Исполняющие роли

  • Дед Мороз – Егор Зябкин
  • Снегурочка – Заслуженная артистка России Алла Платова / Инга Хачатрян
  • Клоун Дин-Дон – Никита Териков / Алла Платова
  • Снежная Баба Снежанна – Ольга Юшкевич
  • Попугай – Сергей Слободской

Не упустите возможность погрузиться в мир новогодних чудес и волшебства! Этот спектакль создаст праздничное настроение для всей семьи.

В ролях
Егор Зябкин
Алла Платова
Инга Хачатрян
Никита Териков
Ольга Юшкевич

Купить билет на спектакль Тайна елочной игрушки

Январь
3 января суббота
12:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 700 ₽
5 января понедельник
12:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 700 ₽

