Спектакль Тайна елочной игрушки

Однажды, под Новый год, Дедушка Мороз попросил свою внучку Снегурочку украсить ёлочку, чтобы к празднику всё было нарядно. Однако игрушки оказались столь старыми, что Снегурочка не решилась использовать их. Она убрала старые игрушки подальше и украсила ёлку новыми блестящими шарами и снежинками.
И тут случилось настоящее чудо! Волшебные часы Дедушки Мороза оживили старые игрушки: клоуна Дин-Дона, Снежную Бабу Снежанну и попугая Трепушу. Обидевшись на Снегурочку, решившую убрать их с ёлки, игрушки устроили настоящий переполох. Они решили сами провести новогодний праздник и, конечно, проучить Снегурочку.
Дедушке Морозу, Снегурочке и ребятам потребуется недюжинная смекалка и находчивость, чтобы эта новогодняя история закончилась благополучно.
Автор пьесы: А. Шишов
Режиссёр: А. Платицын
Художественный руководитель: Заслуженный работник культуры РФ Ю. Дежкин
Не упустите возможность погрузиться в мир новогодних чудес и волшебства! Этот спектакль создаст праздничное настроение для всей семьи.