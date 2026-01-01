Сказка о хачатуре и абрикосах в Нижегородском театре кукол

Нижегородский театр кукол приглашает на спектакль по мотивам народной армянской сказки. История рассказывает о старом бедном Хачатуре, который мечтает вырастить для своей внучки Сатик прекрасный абрикосовый сад. В этом чародейном путешествии ему помогут озорная коза, забавный ослик и сплетница Осан.

Пьеса, написанная Нелли Осиповой, перенесет зрителей в старинную армянскую деревню, где жизнь переполнена ярким национальным колоритом. В деревне живет также жадный богатый Арэг, у которого есть абрикосы, но он refuses делиться ими с соседями.

Спектакль сочетает в себе элементы комедии и драмы, приглашая зрителей задуматься о добре и зле. Каждый сможет видеть, как доброта может преодолеть жестокость. Удастся ли старику Хачатуру вырастить свое абрикосовое дерево назло Арэгу? Узнать об этом можно только, дождавшись финала спектакля.

Спектакль будет интересен зрителям от 5 лет и станет отличным выбором для семейного времяпрепровождения.