Группа «Таймсквер», одна из самых ярких представителей российской рок-сцены, готовит новый концерт без названия. Музыканты обещают зрителям незабываемое представление, объединяющее все главные хиты и мощную программу. Выступления состоятся:
Кирилл Бабиев, фронтмен группы, описывает предстоящее шоу как «лютейшую программу», которая позволит фанатам ощутить весь спектр эмоций. «Будет всё: вылет в стратосферу и падение на дно Марианской впадины. Мясо и лирика, смех стендапа и душевность домашних посиделок», — утверждает он.
Группа «Таймсквер» известна тем, что успешно сочетает в своем творчестве лирику и альтернативу. За 10 лет своего существования они выпустили четыре полноформатных альбома, а также множество синглов и коллабораций с такими известными коллективами, как «Слот», «Астра», Ai Mori, Ravdina, Тони Раут, Гарри Топор и 7000$.
Накал страстей, главные песни и сумасшедшая энергетика — всё это ждёт зрителей на концерте «Таймсквер» в клубах Санкт-Петербурга и Москвы. Позвольте себе стать частью этого невероятного шоу!