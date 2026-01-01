Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Таймсквер
Билеты от 0₽
Киноафиша Таймсквер

Таймсквер

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт группы «Таймсквер»: мощное шоу в Санкт-Петербурге и Москве

Группа «Таймсквер», одна из самых ярких представителей российской рок-сцены, готовит новый концерт без названия. Музыканты обещают зрителям незабываемое представление, объединяющее все главные хиты и мощную программу. Выступления состоятся:

  • 29 мая 2026 года в Санкт-Петербурге, клуб «Рассвет»;
  • 4 июня 2026 года в Москве, клуб «Урбан».

Что ожидать от концерта

Кирилл Бабиев, фронтмен группы, описывает предстоящее шоу как «лютейшую программу», которая позволит фанатам ощутить весь спектр эмоций. «Будет всё: вылет в стратосферу и падение на дно Марианской впадины. Мясо и лирика, смех стендапа и душевность домашних посиделок», — утверждает он.

Необычное сочетание стилей

Группа «Таймсквер» известна тем, что успешно сочетает в своем творчестве лирику и альтернативу. За 10 лет своего существования они выпустили четыре полноформатных альбома, а также множество синглов и коллабораций с такими известными коллективами, как «Слот», «Астра», Ai Mori, Ravdina, Тони Раут, Гарри Топор и 7000$.

Не пропустите!

Накал страстей, главные песни и сумасшедшая энергетика — всё это ждёт зрителей на концерте «Таймсквер» в клубах Санкт-Петербурга и Москвы. Позвольте себе стать частью этого невероятного шоу!

Купить билет на концерт Таймсквер

Помощь с билетами
Июнь
4 июня четверг
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
В других городах
Май
29 мая пятница
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
27 февраля в 21:00 Standup Club на Трубной
от 900 ₽
Feduk
16+
Хип-хоп
Feduk
11 апреля в 20:00 Live Арена
от 1700 ₽
Artfonix. Песочное шоу «Басни Крылова» с живой музыкой и чтецом
6+
Живая музыка
Artfonix. Песочное шоу «Басни Крылова» с живой музыкой и чтецом
22 марта в 12:00 Измайлово
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше