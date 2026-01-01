Концерт группы «Таймсквер»: мощное шоу в Санкт-Петербурге и Москве

Группа «Таймсквер», одна из самых ярких представителей российской рок-сцены, готовит новый концерт без названия. Музыканты обещают зрителям незабываемое представление, объединяющее все главные хиты и мощную программу. Выступления состоятся:

29 мая 2026 года в Санкт-Петербурге, клуб «Рассвет»;

4 июня 2026 года в Москве, клуб «Урбан».

Что ожидать от концерта

Кирилл Бабиев, фронтмен группы, описывает предстоящее шоу как «лютейшую программу», которая позволит фанатам ощутить весь спектр эмоций. «Будет всё: вылет в стратосферу и падение на дно Марианской впадины. Мясо и лирика, смех стендапа и душевность домашних посиделок», — утверждает он.

Необычное сочетание стилей

Группа «Таймсквер» известна тем, что успешно сочетает в своем творчестве лирику и альтернативу. За 10 лет своего существования они выпустили четыре полноформатных альбома, а также множество синглов и коллабораций с такими известными коллективами, как «Слот», «Астра», Ai Mori, Ravdina, Тони Раут, Гарри Топор и 7000$.

Не пропустите!

Накал страстей, главные песни и сумасшедшая энергетика — всё это ждёт зрителей на концерте «Таймсквер» в клубах Санкт-Петербурга и Москвы. Позвольте себе стать частью этого невероятного шоу!