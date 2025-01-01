Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Таймсквер. Большой сольный концерт
Билеты от 1800₽
Киноафиша Таймсквер. Большой сольный концерт

Таймсквер. Большой сольный концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Концерт группы «Таймсквер» в Москве

Российская альтернативная группа «Таймсквер» этой зимой подготовила для своих поклонников настоящий сюрприз – большой сольный концерт в столице. Шоу пройдет в клубе «Урбан», и обещает стать ярким музыкальным событием.

Программа вечера

В программе концерта запланированы главные хиты группы, а также новые песни, среди которых свежий трек «Негатив». Лидер группы Кирилл Бабиев отметил, что это выступление будет в лучших традициях «Таймсквер»: «Все, как и всегда: фанаты пустятся в слэм, мы со Степой снимем майки, а Андрей будет просто Андреем». Также они подведут итоги «Дофамин-тура», который прошел по десяти городам России в 2025 году.

Уникальный стиль и творчество

Группа «Таймсквер» известна своим уникальным стилем, успешно совмещая альтернативу и лирику. Они регулярно экспериментируют с жанрами, создавая как тяжелые метал-композиции, так и мелодичные рок-баллады, добавляя элементы поп-музыки и этнические мотивы.

За свою карьеру «Таймсквер» выпустили четыре полноформатных альбома и более двух десятков синглов, а также коллаборации с такими артистами, как «Слот», «Астра», Ai Mori, Ravdina, Тони Раут и Гарри Топор.

Не пропустите!

Концерт «Таймсквер» в Москве – это возможность ощутить драйв и нерв, глубину и беззаботность, шквал эмоций и сумасшедшую энергетику. Ждем всех на этом незабываемом музыкальном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 декабря
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
20:00 от 1800 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
28 сентября в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Петрович & The Hot Rod Band
18+
Блюз
Петрович & The Hot Rod Band
28 ноября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
26 сентября в 18:30 Руки вверх!
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше