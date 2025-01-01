Таймсквер. Большой сольный концерт

Концерт группы «Таймсквер» в Москве

Российская альтернативная группа «Таймсквер» этой зимой подготовила для своих поклонников настоящий сюрприз – большой сольный концерт в столице. Шоу пройдет в клубе «Урбан», и обещает стать ярким музыкальным событием.

Программа вечера

В программе концерта запланированы главные хиты группы, а также новые песни, среди которых свежий трек «Негатив». Лидер группы Кирилл Бабиев отметил, что это выступление будет в лучших традициях «Таймсквер»: «Все, как и всегда: фанаты пустятся в слэм, мы со Степой снимем майки, а Андрей будет просто Андреем». Также они подведут итоги «Дофамин-тура», который прошел по десяти городам России в 2025 году.

Уникальный стиль и творчество

Группа «Таймсквер» известна своим уникальным стилем, успешно совмещая альтернативу и лирику. Они регулярно экспериментируют с жанрами, создавая как тяжелые метал-композиции, так и мелодичные рок-баллады, добавляя элементы поп-музыки и этнические мотивы.

За свою карьеру «Таймсквер» выпустили четыре полноформатных альбома и более двух десятков синглов, а также коллаборации с такими артистами, как «Слот», «Астра», Ai Mori, Ravdina, Тони Раут и Гарри Топор.

Не пропустите!

Концерт «Таймсквер» в Москве – это возможность ощутить драйв и нерв, глубину и беззаботность, шквал эмоций и сумасшедшую энергетику. Ждем всех на этом незабываемом музыкальном событии!