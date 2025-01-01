Меню
Таймсквер. Большой сольный концерт
Таймсквер. Большой сольный концерт

16+
Группа «Таймсквер» представит концерт в Санкт-Петербурге

Российская альтернативная группа «Таймсквер» этой осенью выступит в северной столице с большим сольным концертом. В программе — главные хиты и новые песни. Шоу состоится в клубе «Космонавт».

Шоу в лучших традициях «Таймсквер»

Кирилл Бабиев, лидер группы, отметил: Это будет шоу в лучших традициях «Таймсквер». Все, как и всегда: фанаты пустятся в слэм, мы со Степой снимем майки, а Андрей будет просто Андреем. В концерте прозвучат любимые песни поклонников, а также будет представлен новый трек «Негатив».

Творчество группы

Группа «Таймсквер» - одна из тех рок-групп, которая успешно совмещает в своем творчестве альтернативу и лирику. Команда постоянно экспериментирует, создавая тяжелые метал-композиции и лирические рок-баллады, иногда добавляя поп или этно-мотивы. За свою карьеру «Таймсквер» выпустили 4 полноформатных альбома и более двух десятков синглов.

История успеха

Среди коллабораций группы — работа с такими артистами, как «Слот», «Астра», Ai Mori, Ravdina, Тони Раут, Гарри Топор, 7000$ и другими. В 2025 году команда провела «Дофамин-тур», охватив десятки российских городов.

Не пропустите!

Драйв, нерв, глубина и беззаботность, шквал эмоций и сумасшедшая энергетика — все это ждет вас на концерте «Таймсквер» в Санкт-Петербурге!

Санкт-Петербург, 14 ноября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 1600 ₽

