Киноафиша Тайм-аут

Спектакль Тайм-аут

18+
Продолжительность 3 часа
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Фантазия Петра Шерешевского о маленьком человеке

«Людочка», — ласково называют её подопечные. Для дочери-студентки она «заурядная тетка». Люде чуть за сорок, и она — социальный работник и мать-одиночка. С пакетами наперевес Люда изо дня в день разносит продукты пенсионерам, а по вечерам переписывается в «Одноклассниках». Несмотря на все усилия, чтобы быть счастливой, её жизнь напоминает затянувшийся тайм-аут, из которого трудно вырваться.

Режиссёрская интерпретация

Бытовую историю Люды режиссёр Пётр Шерешевский превращает в завораживающее «кино» о каждом из нас. Театральная сцена становится лабиринтом-супермаркетом, который обживают яркие персонажи. Крупные планы актёров выводятся в режиме онлайн на большой экран, что позволяет зрителям уловить малейшие изменения в мимике и прочитать не только настроение, но и потаённые мысли героев.

Тема и атмосфера

«Тайм-аут» — это зазеркалье, сон и миф. Это фантазия о маленьком человеке, стоящем перед лицом Судьбы. Спектакль погружает зрителя в мир обыденности, поднимая важные вопросы о жизни, счастье и человеческих отношениях. Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю на сцене!

Режиссер
Петр Шерешевский
В ролях
Ирина Кривонос
Анастасия Плешкань
Олег Майборода
Денис Ганин
Юрий Дроздов

Новосибирск, 28 октября
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
18:30 от 400 ₽

