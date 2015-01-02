Меню
Тайга. Провинциальные анекдоты
Киноафиша Тайга. Провинциальные анекдоты

Спектакль Тайга. Провинциальные анекдоты

12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Провинциальные анекдоты» – комедия Вампилова на МТС сцене

Спектакль «Провинциальные анекдоты» по пьесе Александра Вампилова – это настоящий шедевр советской драматургии. Он сочетает в себе остроумие и глубокие размышления о жизни, что делает его актуальным и по сей день.

Два спектакля в одном

«Провинциальные анекдоты» представляют собой два полноценных представления, объединенных общими персонажами и ситуациями. Действие происходит в глухой провинции 60-х годов XX века, в типичной гостинице, где встречаются «командированные» герои. Это создает уникальную атмосферу, в которой зрители не просто наблюдают за событиями, но и ощущают себя частью происходящего.

Возрастная комедия с глубиной

Комедия Вампилова – это не только смех, но и возможность затронуть серьезные темы. Энергия и юмор спектакля напоминают о лучших произведениях Гоголя, что делает его обязательным к просмотру для всех любителей театра.

Блистательный актерский состав

На сцене зрителей ждёт великолепный актерский состав:

  • Иван Жидков
  • Станислав Бондаренко
  • Анна Михайловская
  • Иван Стебунов
  • Евгения Лоза
  • Александр Давыдов
  • Максим Важов

Каждый из актеров привнесет свою уникальную интерпретацию, что сделает каждое представление неповторимым.

Не упустите возможность!

Не пропустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который не только развлекет, но и заставит задуматься. «Провинциальные анекдоты» – это идеальный выбор для вечернего досуга!

Режиссер
Антон Фёдоров
Антон Фёдоров
В ролях
Станислав Бондаренко
Олеся Фаттахова
Иван Стебунов
Максим Важов
Евгений Пронин

Нижний Новгород, 25 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2000 ₽

