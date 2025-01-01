Меню
TAU Nightmare. ATL, TMNV, RAM, GOKK'N'TONY
Билеты от 2800₽
TAU Nightmare. ATL, TMNV, RAM, GOKK'N'TONY

TAU Nightmare. ATL, TMNV, RAM, GOKK'N'TONY

16+
16+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Инфернальное рейв-путешествие с TAU NIGHTMARE

Готовьтесь к уникальному развлечению! Инфернальное рейв-путешествие с участием известных артистов ATL, TMNV, RAM и GOKK’N’TONY обещает стать незабываемым событием. В этот вечер, когда границы между мирами стираются, TAU NIGHTMARE преобразует привычный рейв в ритуал, погружая всех в атмосферу настоящего Хэллоуина.

Обряд музыки и энергии

Здесь вы становитесь частью обряда, где музыка выступает в роли проводника. Каждый ритм и мелодия создадут ту неповторимую атмосферу, которая позволит вам ощутить магию ночи. Уникальные визуальные эффекты и стильные декорации добавят ярких красок вашему путешествию.

Загадки ночи

Не упустите шанс пережить этот опыт вместе с друзьями! Подготовьтесь к surrealist мультипликативному представлению, обрадующему как театралов, так и поклонников музыки. Возможно, в этой ночи вас ждут неожиданные повороты и тайны, которые раскроются лишь тем, кто готов погрузиться в волшебство.

Подготовьтесь к приключению

Не забудьте о тематических костюмах — ночное путешествие будет вдвойне ярче, если вы проявите креативность! Загляните в свой гардероб и выберите что-то, что поможет вам стать частью этого удивительного события.

Купить билет на концерт TAU Nightmare. ATL, TMNV, RAM, GOKK'N'TONY

Помощь с билетами
Октябрь
31 октября пятница
19:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 2800 ₽

