Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Возраст 12+

О спектакле

Новый спектакль о любви и природе от театра "НУР"

Театр "НУР" ТГАТ им. Г. Камала приглашает зрителей на постановку, посвящённую величественным горам, которые на протяжении веков влекли людей своей силой и красотой. Это история о любви двух сердец и предательстве вековых традиций.

Горы всегда были священным местом, где влюбленные произносили клятвы верности. Однако суровые реалии жизни нередко перемалывают судьбы людей, и священные обещания теряют свой смысл. Гора, казавшаяся символом надежды и верности, в таком случае может стать лишь объектом алчности.

В рамках спектакля зрители смогут задуматься над тем, как следы человеческой деятельности сказываются на природе. Что будет с горой, израненной алчностью людей? Как отзовется боль матушки-земли в судьбах её детей? Это центральные вопросы, которые привносят в спектакль глубину и философию.

Постановка будет интересна тем, кто ценит тесную связь человека с природой и задумывается о последствиях своих действий. Не упустите возможность стать частью этой уникальной истории.

 

