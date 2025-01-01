Меню
Татьяна Зыкина
Киноафиша Татьяна Зыкина

Татьяна Зыкина

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Тани Зыкиной в клубе Дуглас

Не упустите возможность насладиться уникальным сольным концертом Тани Зыкиной, который пройдет в уютном клубе Дуглас, расположенном в сердце Санкт-Петербурга. Этот вечер обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций.

Творческий путь Тани Зыкиной

Таня Зыкина - яркая и талантливая певица, известная своей уникальной манерой исполнения и глубокими текстами. Ее музыка сочетает в себе элементы разных жанров, от попа до фольклора, что делает каждое выступление особенным. За свою карьеру Таня успела завоевать признание публики и критиков, а также множество наград.

Что ожидать от концерта?

На концерте вы сможете услышать как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции, которые станут настоящим открытием для зрителей. Атмосфера клуба Дуглас добавит уюта и тепла, создавая идеальный фон для музыкального вечера.

Забронируйте места заранее

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется забронировать билеты заранее. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и насладиться музыкой Тани Зыкиной в живом исполнении!

Купить билет на концерт Татьяна Зыкина

Март
6 марта пятница
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 2500 ₽

