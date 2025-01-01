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Татьяна Зыкина
Киноафиша Татьяна Зыкина

Татьяна Зыкина

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Татьяной Зыкиной в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт Татьяны Зыкиной, где она представит акустическую эксклюзивную программу в сопровождении скрипки и табла. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей музыки и живого исполнения.

Неповторимая атмосфера

Вы сможете насладиться любимыми балладами Татьяны в камерной обстановке, что создаст особую атмосферу для каждого зрителя. Музыка, исполненная в таком формате, позволяет глубже прочувствовать каждое произведение и насладиться тонкими нюансами звучания.

Мастера на сцене

Татьяна Зыкина — талантливая певица, известная своим уникальным вокалом и эмоциональной подачей. В этом концерте ее будут сопровождать профессиональные музыканты, которые добавят в выступление элементы восточной музыки с помощью таблы и классических мелодий на скрипке.

Не упустите возможность!

Это событие — отличная возможность провести вечер в компании хорошей музыки и интересных людей. Не упустите шанс насладиться живым исполнением и окунуться в мир музыкальных чувств!

Ждем вас на концерте Татьяны Зыкиной!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина

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